こすらずに納豆のネバネバが落ちる！花王「キュキュッと泡パック」の実力に感動した話

こすらずに汚れが落ちるって本当？

猛暑日が続くこの季節、暑いキッチンで過ごす時間はできるだけ減らしたいもの。食事作りはもちろんですが、食器洗いにかかる手間や時間も、なるべく省きたいですよね。

我が家では食洗機を使っていますが、ひどく汚れた食器は軽く予洗いをしたり、食洗機を回すほどでもない量の食器は手洗いしたりと、ちょこちょこと手洗いする場面も少なくありません。そんなとき、もう少しラクに洗えたらいいのに……と感じることもしばしば。

そこで「これ便利そう！」と気になっていたのが、花王のスプレー洗剤「キュキュット ゴシゴシいらずの泡パック」。なんと、スポンジでこすらずに汚れが落ちるというのです。これは試してみるしかない！と思い、さっそく購入してみました。

「キュキュット ゴシゴシいらずの泡パック」とは





「キュキュット ゴシゴシいらずの泡パック」は、花王が発売している、スプレータイプの食器洗い洗剤です。

公式サイトの情報によれば、食器を泡でしっかり覆ってすすぐだけで汚れが落ちるとのこと。汚れがひどい場合は、5〜30分おいてからすすぐと効果的だそうです。

こすらずに汚れを落とす秘密は、酵素パワーの入った泡。酵素のチカラで汚れを分解するから、すすぐだけで汚れが落ちるんですね。

「微香性」「オレンジの香り」の2種類があり、今回は「微香性」を購入しました。





泡はピンポイントすぎず、かといって飛び散りすぎず、適度な範囲に吹き付けられる仕組みになっています。スプレーしたそばから泡が消えるのではなく、しばらくその場に泡がとどまってくれるので、食器を「泡パック」できるのが特徴です。

実際に洗ってみた！





今回は、「納豆ご飯」「ボロネーゼパスタ」を食べたあとの食器を、こすらずにキレイに洗えるのか実験しました。

どちらもしつこい汚れの代表格。スポンジでゴシゴシ洗ったら、スポンジに汚れが移ってしまいそうです……。





今回はスポンジを使いません！ しつこい汚れを狙い撃ちするかのように、スプレーをシュッシュとかけていきます。

お茶碗は2プッシュ、パスタ皿は3プッシュ分のスプレーで、食器全体を泡で覆うことができました。





20分ほど放置して、泡が汚れを浮かせてくれるのを待ちました。お皿を持ち上げたら、汚れが泡と一緒に流れ落ちていきます……これは期待大！





水ですすいだだけで、ピカピカにきれいになりました！納豆のネバネバも、ボロネーゼの油分もスッキリと落ちて、食器を指でこするとキュッキュッと音がしました。

よほどこびりついて乾燥した汚れでない限りは、スプレーしてしばらく置けば落ちてくれそうです。

また、泡切れがよいのも特徴的。手にヌルヌルが残ることもなく、少ない水ですっきりと泡を洗い流すことができたのも嬉しいポイントでした。

今回試した「微香性」の商品は、使用中や放置時間にほぼ香りを感じることはありませんでした。洗剤の強い香りが苦手な人でも、ストレスを感じずに使うことができそうです。

予洗いがラクになりそう！

「キュキュット ゴシゴシいらずの泡パック」は、食器の汚れをこすり落とす手間と時間をカットでき、予洗いを短時間で終わらせることができるスプレー洗剤でした。

このスプレーを使えば、暑いキッチンでの食器洗いタイムがなくなり、涼しい場所で別のことに時間を使えそうです！

※予洗いが終わった食器を食洗機で本洗いする際は、しっかりと洗剤を洗い流してから入れてくださいね！