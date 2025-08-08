昨季ナポリをスクデットに導いた指揮官アントニオ・コンテ。これまでの監督キャリアではユヴェントス、チェルシー、インテル、そして昨季のナポリとタイトルを複数獲得してきたが、その監督キャリアの中でもお気に入り選手の1人となってきたのがFWロメル・ルカクだ。



インテルでもルカクを最前線へ置いてスクデットを獲得したが、現在指揮するナポリでもルカクを獲得。ルカクもその期待に応え、昨季のスクデットに貢献した。





伊『Gazzetta dello Sport』によると、ルカクもコンテとは抜群の関係性だと語る。「僕と監督は同じ考え方のタイプだと思う。監督の求める特長に合っていると思うし、僕自身も監督のコンセプトを学ぼうとしている。監督は毎日強くなるためのモチベーションをくれるからね。関係は常に上手くいっているよ。サッカー界の父親？そうだね。ベルギー代表のロベルト・マルティネス、エヴァートンでのクーマン、アンデルレヒトのヤコブス監督と同じだ」ルカクにとってコンテはキャリアを変えてくれた指導者の1人であり、その重要性は新シーズンのナポリでも変わらないだろう。前線で体を張り、ボールを収めてくれるルカクはコンテの戦いに欠かせない。