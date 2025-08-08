Îý½¬¤«¤é¤Îµ¢ÂðÅÓÃæ¤Ë¡Ä19ºÐ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê2Ì¾¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ç»àË´
10Âå¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê2¿Í¤¬¡¢µ¢Ï©¤ÎÅÓÃæ¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤êÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢ÄÌ¿®¼Ò¡Øadnkronos¡Ù¤Ï6Æü¡¢Æ±¹ñËÌÅìÉô¥Õ¥ê¥¦¥ê¡á¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¡¦¥¸¥å¥ê¥¢½£¥Ý¥ë¥Ç¥Î¡¼¥Í¸©¤Ë¤Æ¡¢19ºÐ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê2¿Í¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤ê»àË´¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö5ÆüÌë¤Ë¥ô¥¡¥ë¡¦¥³¥ë¥ô¥§¡¼¥é¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¼«Æ°¼Ö¤ÎÀµÌÌ¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥Ë¥¢¡¼¥´¡¦¥ô¥¡¥¤¥ª¥ó¥È¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë19ºÐ¤Î¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥Ü¥ºÁª¼ê¤È¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥í¡¼¥¶Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
»ö¸ÎÅö»þ¡¢2¿Í¤ÏÆ±¤¸¤¯19ºÐ¤ÎÍ§¿Í¤È¤È¤â¤Ë¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Îý½¬¤«¤é¤Îµ¢ÂðÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¡£
Èà¤é¤Î¼Ö¤¬¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç½÷À¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤È¾×ÆÍ¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ÖÎ¾¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢ÊÉ¤Î°ìÉô¤¬Êø²õ¤·¤¿¡£
Í§¿Í¤È½÷À¤â½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢¸½ºß¤Ï¥¦¡¼¥Ç¥£¥Í¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¤¬Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
22ºÐ¡¢Í§¿Í¤È¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ãæ¤ËµÞ»à¤¹¤ëÈá·à¡Ä³°½ý¤Ê¤¯¡¢»ÃÄêÅª»à°ø¤Ï¡Ö¼«Á³»à¡×
¥Þ¥Ë¥¢¡¼¥´¡¦¥ô¥¡¥¤¥ª¥ó¥È¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥À¥Ë¡¼¥í¤È¥Õ¥¡¥Ó¥ª¤ÎÈá·àÅª¤Ê»à¤ËÂçÊÑ¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÈá¤·¤ß¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²ÈÂ²¤ä¤½¤Î°¦¤¹¤ëÊý¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Èà¤é¤Ø¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï°ì»þÃæ»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£