タレントの中川杏奈（38）が8日までに、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。食の満喫を伝えた。

「美味しさと嬉しさで後光が差した」とつづったのは一枚板のカウンターがある「住所非公開、予約の取れない名店」でのひととき。赤いノースリーブのトップスにデニム姿で、「最近移転したばかりで、メニューも増えコース料理16品から22品に増えたそう」と紹介し、「手のひらより大きな貝はつぶ貝」「丸なすの水煮と雲丹」「コロッケ2種」「和牛ステーキ実山椒ソース」「マスカルポーネと抹茶のかき氷」などと写真もアップした。

「予約の取れない和食の名店と聞いていて、大将寡黙で怖い人だったらどうしようとドキドキしながら伺いましたが、とても明るくて気さくでお茶や食材探しの大変さなど裏話も沢山聞けてとても実りのある楽しい時間になりました」と思いを記した。

また、別の投稿では友人らと海鮮居酒屋で、「LAの古着屋さんにて購入のロックTシャツ」にメガネ姿で乾杯する楽しそうな女子会3ショットを披露。「チャーハン美味しかった」としたほか、「すっぴん」とノーメークで参加したことも明かした。

ファンやフォロワーからも「本当に美人さん」「可愛い〜なぁ〜」「画になる美しさ」「いつ見ても素敵」「美味しそう」などのコメントが寄せられた。