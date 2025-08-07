キムへキムが伊勢丹新宿でポップアップを開催 日本初展開のBUY IT IF YOU CANコレクションを受注販売
韓国人デザイナーのキミンテ・キムへキム（Kiminte Kimhekim）が手掛ける「キムへキム（KIMHĒKIM）」が、伊勢丹新宿３階 センターパーク／ザ・ステージ#3でポップアップを開催する。期間は8月13日から19日まで。
◾️キムへキム 伊勢丹新宿店 POP UP
キムへキムは、フランス・パリのステュディオ・ベルソーでデザインを学び、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」で経験を積んだキムへキムが2014年にソウルで設立。オートクチュールとテーラリングをデザインの根底に、韓国の伝統的な衣装から着想したオーバーサイズの襟やリボンモチーフなどを用いたアイテムを展開している。
ポップアップでは、2025年春夏カプセルコレクションと2025プレフォールコレクションのアイテムを用意。加えて、日本初展開となる「BUY IT IF YOU CAN」コレクションを受注販売する。
BUY IT IF YOU CANは、「大胆で自由な女性」のために、キムへキムの想像力を落とし込んだコレクション。素材にウールとシルクを用いてパールをあしらったタキシードジャケット（52万3685円）、バルーントラウザー（32万8521円）、エプロン（74万7362円）の全3型を用意する。
開催期間：2025年8月13日（水）〜8月19日（火）
営業時間：10:00〜20:00
会場：伊勢丹新宿３階 センターパーク／ザ・ステージ#3
所在地：東京都新宿区新宿3-14−1