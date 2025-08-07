キムへキムが伊勢丹新宿でポップアップを開催　日本初展開のBUY IT IF YOU CANコレクションを受注販売

【画像をもっと見る】

キムへキムは、フランス・パリのステュディオ・ベルソーでデザインを学び、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」で経験を積んだキムへキムが2014年にソウルで設立。オートクチュールとテーラリングをデザインの根底に、韓国の伝統的な衣装から着想したオーバーサイズの襟やリボンモチーフなどを用いたアイテムを展開している。

ポップアップでは、2025年春夏カプセルコレクションと2025プレフォールコレクションのアイテムを用意。加えて、日本初展開となる「BUY IT IF YOU CAN」コレクションを受注販売する。

BUY IT IF YOU CANは、「大胆で自由な女性」のために、キムへキムの想像力を落とし込んだコレクション。素材にウールとシルクを用いてパールをあしらったタキシードジャケット（52万3685円）、バルーントラウザー（32万8521円）、エプロン（74万7362円）の全3型を用意する。

◾️キムへキム 伊勢丹新宿店 POP UP

開催期間：2025年8月13日（水）〜8月19日（火）

営業時間：10:00〜20:00

会場：伊勢丹新宿３階 センターパーク／ザ・ステージ#3

所在地：東京都新宿区新宿3-14−1