【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年8月11日〜8月17日》の総合運＆恋愛運

来週（2025年8月11日〜8月17日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『自己コントロールができていくでしょう』


｜総合運｜　★★★★☆


「真っ直ぐ」がテーマになっていくでしょう。自分の考えや気持ちを変に曲げたりせずに、上手に活かしていこうとします。仕事や公の場では自分に自分で課題を課せることができるでしょう。今何をすべきかどう在るべきかがわかっていて、それに向き合っていくようです。

｜恋愛運｜　★★★★☆


とても自然な形で過ごしていくのですが、それは自分の中で新鮮な動き方になっていくようです。これまで破れなかった殻を破ることにもなるでしょう。シングルの方は、自分で自分のことを頑張れる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の愛情が意外に深いことを知れるでしょう。

｜時期｜


8月13日　自信が増える　／　8月15日　自分の存在をアピールする

｜ラッキーアイテム｜


ボート

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞