元阪神外野手・亀山つとむ（現役時代は努）さんの双子の弟で、タレントの亀山忍（かめやま・しのぶ）さんが５日に腎臓がんのために亡くなっていたことが７日、スポーツ報知の取材で分かった。５６歳だった。

所属事務所によると、忍さんは十数年前から、病気治療のためにタレント活動はしておらず、必要に応じて通院や入院を繰り返すなど闘病中だった。２００９年頃から体調を崩すようになり、同年にテレビドラマで、出演者に向けて地元・鹿児島の奄美地方の方言指導をしたのが、最後の芸能関連の仕事になった。

忍さんは１９６９年生まれ。９０年代前半、兄・努さんがプロ野球選手として活躍するのとほぼ同時期に、タレントとして注目された。ＴＢＳ系時代劇「水戸黄門」や「ウルトラマンダイナ」、フジテレビ系「裸の大将」などに出演。自身も野球経験があることから、２００４年のフジ系連続ドラマ「ワンダフルライフ」では、元プロ野球選手を演じた主演の反町隆史に打撃指導も行っていた。

映画出演のほか、歌手としてもＣＤ「恋はひらめき」（デュエット曲）をリリースするなど、芸能界で幅広く活動していた。

遺族の意向により、葬儀は家族葬で執り行われる。