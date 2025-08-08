¥Ï¥é¥¤¥Áß·Éô¤Ë¾×·â¡¢¸åÇÚ·Ý¿ÍÏ¢¤ì¤Æ¡È¤¤¤¤ÏÂ¿©²°¤µ¤ó¡É¤Ç¿©»ö²ñ¤·¤è¤¦¤È¼êÇÛ¤·¤¿¤é¡Ä
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥é¥¤¥Á¤Îß·ÉôÍ¤¡Ê39ºÐ¡Ë¤¬¡¢Áí¹çÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¡×¡ÊNTT¥½¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¡£8·î8Æü¤è¤ê¡Ö3¿Í¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤ ºîÉÊ¿ôÂ¿¤¹¤®¥ë¥ó¡×ÊÓ¡¢¡Ö3¿Í¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤ ¤ª¥È¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×ÊÓ¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢¡ÖºÇÂçµé¤ËÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤½ÐŽ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¿·CM¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±ÍÍ¡¢°ú¤Â³¤ß·ÉôÍ¤¡¢½÷Í¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê28ºÐ¡Ë¡¢À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼Úå¡Ê35ºÐ¡Ë¤¬½Ð±é¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡È¶È³¦ºÇÂçµé¤Î167Ëüºý°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¿ô¡É¤È¡È1,000ËÜ°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¥È¥¯¤µ¡É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¡£
»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤Ï¶È³¦ºÇÂçµé¤ÎºîÉÊ¿ô¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÏÃÂê¤Î¥Þ¥ó¥¬¡É¤«¤é¡ÈÁÛ¤¤½Ð¤Î¥Þ¥ó¥¬¡É¤Ë¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¡ØºÇÂçµé¤ËÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤½Ð¡Ù¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤Ëß·Éô¤Ï¡Ö¾×·â¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢1¤«·îÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£Ê¡²¬¤Î¸åÇÚ·Ý¿Í¤¬¡Øº£ÅÙ¤ÎÅÚÍËÆü¡¢Åìµþ¤Ç»Å»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¡Øß·Éô¤µ¤ó¡¢¥á¥·¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤«¤é¤¤¤¤Å¹¤ò¡ÊÍ½Ìó¡Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¡Ø²¿¿Í¤«Â¾¤Î¿Í¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤ÆÁ´Éô¤Ç5¿Í¤°¤é¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤ÏÂ¿©²°¤µ¤ó¤Î¸Ä¼¼¤ò²¶¤¬¼è¤Ã¤¿¤¾¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¸¤ã¤¢ÅÚÍËÆü¤Ê¡£²¿»þ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤ªÅ¹¤À¤¾¡Ù¤Ã¤ÆÁ´Éô¡Ê¾ÜºÙ¤ò¡ËÁ÷¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¡È¤¤¤¤Å¹¡É¤Ç¤Î¿©»ö²ñ¤Î¼êÇÛ¤òÀ°¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÅöÆü¡¢¡Ö¤½¤Î»þ´Ö¤ËÅÚÍËÆü¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢²¶1¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¡£¡Ö10Ê¬¡Á20Ê¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÍè¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¸åÇÚ¤Ë¡Ø¤¢¤ì¡© ¤Þ¤À¡© ¤¤¤Þ¤É¤ÎÊÕ¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª ÆüÍË¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ø¤¨¡¼¡ª ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ß·Éô¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤Î´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüÍË¤Ç¤¹¡¢ËÍ¹Ô¤¯¤Î¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤Ï¤Þ¤À¡¢Ê¡²¬¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¨¡¼¡ª ¤¸¤ã¤¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤¤¤ä¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥á¡¼¥ë¤ÏÁ´ÉôÆüÍË¤ÇÏ¢Íí¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ß·Éô¤µ¤ó¤Ë¤À¤±ÅÚÍË¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£Í½Ìó¤·¤¿¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¤¤¤ÏÂ¿©²°¤Ç1¿Í¤Ç¡×¤È¡¢ÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
ß·Éô¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¡¼¡ª¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤éµÞ¤¤¤ÇÅÔÆâ¤Ë¤¤¤ëÍ§¤À¤Á¤ò½¸¤á¤Æ¡£¤ªÅ¹¤Î¿Í¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢Í§¿Í¤ò¶ÛµÞ¾·½¸¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖÍè¤¿¡ª ¤Ê¤ó¤È¤«5¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç1¿Í¤Ç¤ª»É¿È¤ò3¿ÍÁ°¤°¤é¤¤¤È¤«¡¢¥µ¥é¥À2¿ÍÁ°¤È¤«¡¢1¿Í¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¡£¤ªÅ¹¤Î¿Í¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª¶â¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤âº£ÅÙÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡©¡×¡¢¾®¼Ç¤â¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢ß·Éô¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Äµ÷Î¥¤ò¤Í¡¢½Ì¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
