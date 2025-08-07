timelesz¡¢ºÆ»ÏÆ°¤«¤é1Ç¯Â¤é¤º¤Ç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼·èÄê¤â¡Ö½ËÊ¡¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¥Õ¥¡¥ó¤Î¡È¸ÍÏÇ¤¤¡É
¡¡2025Ç¯2·î¤«¤é8¿ÍÁÈ¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡Øtimelesz¡Ù¡£ºÆ»ÏÆ°¤«¤éÈ¾Ç¯·Ð¤Ã¤¿8·î6Æü¡¢¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¸½ºß³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëtimelesz¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØWe're timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1¡ÁFAM¡Á¡Ù¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é½éÆü¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´î¤Ó¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÈ¿È¯¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£¤È¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤È¼«»£¤ê¤¹¤ëtimelesz»ûÀ¾Âó¿Í
3Ç¯Á°¤Î½é¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¹æµã¤·¤¿¾¾ÅçÁï
¡Ö¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç2025Ç¯12·î26Æü¤È27Æü¡¢¤µ¤é¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç2026Ç¯1·î7Æü¡¢8Æü¤Î4Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¼Â¤ËºÆ»ÏÆ°¤«¤éÌó11¥ö·î¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥É¡¼¥à¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¡£¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¡¢²ñ¾ì¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡È¯É½¤Î¤¢¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í°ì¿Í¤¬¿´¶¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤â¡¢³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢µ¤¹ç¤¤½½Ê¬¤ÊÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´î¤Ó¤Î°ìÊý¤Ç¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÊ£»¨¤ÊÀ¼¤â¡£
¡ÔSexy Zone¤Ï½é¥É¡¼¥à¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢1Ç¯¤â·Ð¤¿¤º¤Ë½é¥É¡¼¥à¤«¤¢¡Õ
¡Ô¤á¤Ç¤¿¤¤¤Î¤Ë½ËÊ¡¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¿É¤¤¡Õ
¡¡SexyZone»þÂå¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤Ê¤¤ËÜ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇSexyZone¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¶ìÏ«¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖSexyZone¤Ï2011Ç¯11·î¤ËÊ¿¶ÑÇ¯Îð14.4ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¡¢¾¾ÅçÁï¤µ¤ó¡¢º´Æ£¾¡Íø¤µ¤ó¡¢ÃæÅç·ò¿Í¤µ¤ó¡¢¥Þ¥ê¥¦¥¹ÍÕ¤µ¤ó¤Î5¿Í¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯12·î¡£¼Â¤Ë11Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤½¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¾¾Åç¤µ¤ó¤¬Î¾ÌÜ¤òÊ¤¤¤¡¢¡ØËÍ¤é¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Ï¢¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¤È¹æµã¡£²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«Ã©¤êÃå¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥É¡¼¥à¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¥ê¥¦¥¹ÍÕ¤ÈÃæÅç·ò¿Í¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¬5¿Í¤ÇÎ©¤Ã¤¿ºÇ¸å¤ÎÂçÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥Õ¥¡¥ó¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ë¡¢ºÆ»ÏÆ°¸å¡¢Ìó1Ç¯¤Ç¹ß¤êÎ©¤Ä¿·À¸timelesz¤Î¡È¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¡É¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÄ¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ïº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎµÆÃÓ¤µ¤ó¤Î°ì¸À¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡Øtimelesz project¡Ù¡£ÊüÁ÷¸å¤Ï°ìÌö¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¿·ÂÎÀ©½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFAM¡Ù¤Ï¡¢½é½µ¤Ç61.9ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¼«¸ÊºÇ¹âÇä¾å¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î²þ³×¤È¤·¤Æ¤ÏÀ®¸ù¤È¤â¸À¤¨¤ë°ìÊý¡¢Á°¿È¤Ç¤Î¶ìÏ«¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¡È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡³«ºÅ¤Þ¤ÇÌó4¤«·î¡£Ã¯¤â¤¬´î¤Ù¤ë¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä