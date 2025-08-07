ミラン、スイス代表MFヤシャリ獲得を発表！ ベルギー史上最高額でクラブ・ブルッヘを退団
ミランは6日、クラブ・ブルッヘからスイス代表MFアルドン・ヤシャリを完全移籍で獲得したことを発表した。
ミランはヤシャリと2030年6月30日までとなる5年契約を締結したほか、背番号は「30」に決定したことを発表。なお、クラブ・ブルッヘ側はベルギー史上最高額の移籍となったことを明かしているが、金額自体は明らかになっておらず。ただ、イタリアメディア『スカイスポーツ』は3400万ユーロ（約58億円）に300万ユーロ（約5億1600万円）の追加オプションが付随する移籍金で合意したことを伝えている。
現在23歳のヤシャリは母国ルツェルンの下部組織出身で、2020年7月にトップチームデビューを果たした後、2024年7月にクラブ・ブルッヘに600万ユーロ（約10億円）と見られる移籍金で完全移籍を果たした。
2024−25シーズンは公式戦52試合出場で4ゴール6アシストを記録。ベルギーカップ優勝に貢献したほか、2位に終わったジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）の年間最優秀選手賞と最優秀若手選手賞を受賞した。また、2022年9月にはスイス代表デビューも果たしており、通算4試合に出場している。
