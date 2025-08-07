タンス預金「100万円」の価値！ 物価が上がると「10年後」にどのくらいに目減りする？

物価はどのようにして決まる？

基本的に、物価は需要と供給のバランスによって決まります。つまり、物を欲しい人がどれくらいいるのか、市場にどれくらい物があるかということです。

例えば、１個100円で買えたレタスが150円に値上がりした場合、これまでどおり100円を持ってレタスを買いに行ったとしても購入できなくなります。この状態は、お金の価値（100円で買える価値）が下がってしまったともいえます。

このように、物の値段が上がり、お金の価値が下がりつづける状態を「インフレーション」といいます。逆に、物が安くなり、お金の価値が上がり続ける状態を「デフレーション」といいます。タイトルの「タンス預金100万円」も、インフレーションが続けば、10年後には価値が下がってしまうことが想定されます。



物価の変動を示す「消費者物価指数」の推移

日本銀行は、2013年1月に、「デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のための政府・日本銀行の政策連携について」という共同声明において、「日本銀行は、物価安定の目標を消費者物価の前年比上昇率で2％とする」という目標を示しています。

図表1 2020年を100とした場合の消費者物価指数



出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構「早わかり グラフでみる長期労働統計 VI 物価、家計 図1 物価」（総務省統計局「消費者物価指数 1947年～2024年 年平均」参照）

図表1のグラフの数値に大きな変化が見られるのは、縦拡大図の部分の1990年以降2000年ぐらいまでの推移です。

これまでの成長曲線から全体的に横ばい（各年微妙に上下変動）傾向となった、いわゆるデフレーションの30年間を見て取ることができます。第2の大きな変化としては、令和に入り2022年ぐらいからは明らかに上昇傾向（インフレーション）の傾向に転じた点を、顕著に見ることができます。



10年間、毎年2％物価が上昇しつづけると仮定すると……

現在の価格が100万円の車を想定してみましょう。物価が毎年2％ずつ上昇しますので、10年後には、価格が「100万円×(1+0.02)10≒122万円」となります。

車の購入のためにためていたタンス預金100万円だけでは、残念ながら10年後には車を購入することができません。条件設定には少し無理がありますが、全く同じ（車種、グレード）の車（物）を購入するためのお金の価値が10年間で22万円下落したため、10年後には車を手に入れることができなくなったことになります。

また、考え方は同じですが、銀行の定期預金金利1％で100万円を運用した場合であっても、約110万円にしかならず、車の購入には不足が生じます。一つの考え方として、物価上昇率を上回るリターンを得ることができる投資（資産運用）することで10年後にも同じ車（物）を購入することが可能になります。



まとめ

一般的には、物価上昇に相まって、賃金上昇率も上昇することとなります。物価とは、経済成長とともに上昇していくことが基本です。それに伴い収入（賃金）も上昇することで、経済活動が活発化され、国全体のさらなる経済成長につながることになります。

その一方で、昨今の物価上昇の要因は以前と少し変化してきており、局地的な紛争激化などによる地政学リスクの悪化や、主要国の過度な自国中心主義への偏重なども、大きな要因となっています。

このような状況を嘆くだけではなく、常に正しい情報を入手し、「自らの資産は自分で守っていく」という姿勢がより重要となるのかもしれません。



内閣府、財務省、日本銀行 デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のための政府・日本銀行の政策連携について（共同声明）

独立行政法人労働政策研究・研修機構 早わかり グラフでみる長期労働統計 VI 物価、家計 図1 物価

