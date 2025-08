どんな居酒屋にもそのお店に通う人々の思いが重なり、そしてそのたくさんの思いはそれぞれの居酒屋が醸しだす独特の雰囲気となっていく。それゆえ、日本各地に多く人々を虜にする居酒屋がキラ星のごとく数多存在しているのだ。

例えば、あの吉田類も絶賛する大衆酒場、東京・江東区南砂町の「山城屋酒場」に、新潟の郷土料理からラーメンや洋食まで味わえる新潟市・古町の老舗居酒屋「喜ぐち(きぐち)」、北海道随一の日本酒の品揃えと美味しいツマミのお店札幌市北区「味百仙(あじひゃくせん)」、食い倒れの町大阪では、鴨の焼き鳥が味わえる「とり平」、そしてあの開高健も愛したクジラのおでんが楽しめるたこ梅、さらには名古屋にいったら絶対に行っておきたい居酒屋「歓酒亭 大安(かんしゅてい だいやす)」などなど、数え上げればキリがない。

そんな全国にある美味しい居酒屋の中から、今回は、浅草の観音裏と呼ばれるエリアにたたずむ最高の居酒屋をご紹介したい。

お店の名前は「酒・食事処 ナカジマ」だ。

・1921年(大正10年)創業のお店「酒・食事処 ナカジマ」

こちらのお店は1921年(大正10年)創業のお店。

1921年(大正10年)といえば、第1次世界大戦が終戦となり、皇太子裕仁親王(後の昭和天皇)がヨーロッパを訪問。また第1次世界大戦を終え、日本の勢力を抑える必要があると考えたアメリカによってワシントン会議が開かれ、世界を取り巻く環境が少しずつ変化していった時代。

そんな時代に生まれたこちらのお店は、創業100年を超えても今なお多くの人々に愛され続けており、いつお伺いしても旬の美味しい魚介類と絶品の料理を提供してくれるのだ。



・何を食べても絶品のメニューばかり

こちらのお店のメニューは何をオーダーしても非常に美味。

壁一面に広がっているメニューの中から自分好みのお酒やソフトドリンク、そしてメニューをオーダーしてもらいたい。何をオーダーしても美味しい、そして自由に自分の気分でオーダーできる、食事における最上級の喜びを感じられるのがこちらのお店なのだ。



日本酒と一緒に



美味しいマグロの中落ちや



刺身の盛り合わせをオーダーしても良いだろうし、



炭酸の効いたサワー系の飲み物と



絶品のフライのセットをオーダしても良いかもしれない。



当然、鮭の塩焼きや



ネギぬたなど、ともすると自宅でも味わえると思ってしまうメニューも、家の味わいとは一線を画す、まさに手抜かりのない味わいがそこにはあるのだ。



選びきれないほどのメニューの中から、自分好みのメニューをオーダーしてゆっくりと楽しめるお店「酒・食事処 ナカジマ」。

日常に少し疲れてひとりでゆっくりとした時間を楽しみたい時でも、大勢の仲間と一緒に時間を楽しみたい時でも、どんな時でも温かく迎えてくれるこちらのお店は、まさに日本が世界に誇る、最高の居酒屋の1つといっても過言ではないだろう。

<お店の情報>

お店 酒・食事処 ナカジマ

住所 東京都台東区浅草5-37-6

営業時間

月曜日・火曜日・水曜日・金曜日・土曜日・日曜日 17:30 から 22:00

定休日 木曜日 定休日の詳細はお店の公式ホームページを確認してください

