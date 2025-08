千葉は4月以来の連勝ならず…大宮が8戦ぶり白星！　水戸を除く上位陣は大混戦／J2第24節

2025明治安田J2リーグ第23節の9試合が、2日に各地で開催された。約2週間のサマーブレイクを挟んで、J2の戦いが今週末より再開。現時点で2位のジェフユナイテッド千葉に勝ち点差「7」をつけて首位を独走する水戸ホーリーホックは、3日に敵地でロアッソ熊本とのゲームを控えており、水戸を追いかける上位陣にとっては、勝ってプレッシャーをかけたい状況で迎えた土曜開催のゲームだ。

■J2第24節

■順位表

■J2第25節の対戦カード

前節、リーグ戦で8試合ぶりの白星を手にした千葉は、本拠地『フクダ電子アリーナ』にいわきFCを迎えた。試合は前半終盤の43分、MF石渡ネルソンとのワンツーで中央を破って入ったMF柴田壮介が左足シュートを突き刺し、いわきが先制。後半に入ると千葉は69分、MFイサカ・ゼインからの折り返しを受けたMF椿直起が右足で強烈な一撃を叩き込み、試合を振り出しに戻すと、続く75分にはMF日高大が直接フリーキックを沈め、一気に逆転まで持っていく。それでも、いわきは83分、MF山下優人の蹴ったフリーキックをDF深港壮一郎が頭でねじ込み、試合は2−2でタイムアップ。千葉としては4月以来の連勝とはならず、いわきは3戦無敗と着実に勝ち点を積み上げることに成功した。試合前の時点で3位のベガルタ仙台と8位のV・ファーレン長崎による上位対決は、最後まで得点が生まれずスコアレスドローでタイムアップ。4位だったサガン鳥栖は、敵地で北海道コンサドーレ札幌に0−1で敗北。4連勝を逃し、他会場の結果によって7位に転落した。5月17日の第16節の藤枝MYFC戦(○1−0)を最後に、7戦未勝利と足踏みが続くRB大宮アルディージャは、中断前に千葉や仙台といった上位陣を撃破していた17位のカターレ富山と敵地で激突。試合は前半終了間際の44分、ゴール前のこぼれ球を拾ったところからMF泉柊椰がゴールネットを揺らすと、後半アディショナルタイムには途中出場していたMFカプリーニがダメ押しの一撃を沈めて勝負あり。大宮が実に8試合ぶりの白星を手にした。昇格プレーオフ出場圏内ギリギリの6位で中断期間に入っていた徳島ヴォルティスは、最下位の20位に沈む愛媛FCとの“四国ダービー”に臨んだ。70分にFWルーカス・バルセロスが相手のミスを見逃さずにゴールを陥れると、最終的にはこれが決勝弾となり、1−0で勝利した。その徳島、大宮、長崎と勝ち点で並んでいた7位のジュビロ磐田は、本拠地『ヤマハスタジアム』で15位ブラウブリッツ秋田に1−4と大敗。8位に順位を落とした。今節のここまでの試合結果、順位表、次節の対戦カードは下記の通り。▼8月2日(土)北海道コンサドーレ札幌 1−0 サガン鳥栖カターレ富山 0−2 RB大宮アルディージャV・ファーレン長崎 0−0 ベガルタ仙台ヴァンフォーレ甲府 1−3 モンテディオ山形ジェフユナイテッド千葉 2−2 いわきFC藤枝MYFC 2−2 レノファ山口FC徳島ヴォルティス 1−0 愛媛FC大分トリニータ 0−1 FC今治ジュビロ磐田 1−4 ブラウブリッツ秋田▼8月3日(日)19:00 ロアッソ熊本 vs 水戸ホーリーホック※()内は勝ち点/得失点差1位 水戸(48/+19)2位 千葉(42/+12)3位 仙台(42/+7)4位 大宮(41/+13)5位 徳島(41/+11)6位 長崎(39/+4)7位 鳥栖(39/+3)8位 磐田(38/+5)9位 今治(34/+5)10位 札幌(34/−8)11位 甲府(32/+1)12位 藤枝(28/−4)13位 いわき(27/−4)14位 大分(27/−4)15位 秋田(27/−11)16位 山形(26/−2)17位 富山(22/−10)18位 熊本(21/−10)19位 山口(20/−9)20位 愛媛(16/−18)▼8月9日(土)18:00 秋田 vs 藤枝18:00 長崎 vs 札幌19:00 大宮 vs 千葉19:00 今治 vs 熊本19:00 大分 vs 富山▼8月10日(日)18:00 いわき vs 磐田19:00 仙台 vs 徳島19:00 山形 vs 水戸19:00 愛媛 vs 鳥栖▼8月11日(月・祝)19:00 山口 vs 甲府