[Alexandros]、７年４カ月ぶり「VIP PARTY」開催決定 歴代のドラマーもゲストで集結!?
[Alexandros]
[Alexandros]がデビュー15周年を記念して12月13日と14日にTOYOTA ARENA TOKYOで“15th Anniversary VIP PARTY ‘25”を開催することを発表した。
“VIP PARTY”は[Alexandros]がアルバムリリース直後など、バンドの節目のタイミングで行ってきた“ファン感謝祭”的なスペシャルライブ。2012年に「Premium V.I.P. Party」として東京・渋谷CLUB QUATTROと大阪・Music Club JANUSにてスタートし、今回7年4ヶ月ぶりの開催となる。
オフィシャルSNSで公開された告知映像を観る限り、歴代のドラマーもゲストで集結か、、、
チケットは7月26日より[Alexandros] CREW 会員限定の先行受付がスタートしている。＜公演概要＞[Alexandros] 15th Anniversary VIP PARTY ‘25日時：2025年12月13日（土）OPEN 17時00分 / START 18時00分2025年12月14日（日）OPEN 17時00分 / START 18時00分会場：TOYOTA ARENA TOKYO