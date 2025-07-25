7月25日（金）〜27日（日）にかけて開催されるフジロックの模様を、Prime VideoとTwitchのAmazon Music公式3チャンネルにて無料ライブ配信。GREEN STAGE、WHITE STAGE、RED MARQUEE、FIELD OF HEAVENの4つのステージで行われるパフォーマンスに加えて、出演アーティストのインタビュー動画なども配信予定。3日間の配信タイムテーブルをまとめた。

※掲載情報は7月24日（木）時点

※アーティストによっては、フルではなく、一部の配信のみになります。予めご了承ください。
※ライブのタイムテーブルと配信スケジュールが異なる場合があります。ご注意ください。
※配信アーティストは、予告なく変更する場合があります。

フジロック公式サイト：https://www.fujirockfestival.com/
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【2日目・7月26日（土）はこちら】
【3日目・7月27日（日）はこちら】

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◎1日目・7月25日（金）

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▼Ch.1
11:00~　US
13:00~　ROUTE 17 RocknRoll ORCHESTRA (feat. 山下久美子、甲本ヒロト、釘屋 玄、US、Liam Ó Maonlaí）
14:20~　MARCIN
15:50~　MDOU MOCTAR
17:10~　PARLOR GREENS
19:00~　Vaundy
21:10~　FRED AGAIN..

▼Ch.2
11:30~　トリプルファイヤー
12:40~　TOMOO
15:00~　BRAHMAN
16:20~　青葉市子
17:40~　MIYAVI
19:00~　MAYA DELILAH
20:30~　TYCHO
22:00~　Suchmos

▼Ch.3
11:30~　kurayamisaka
12:20~　おとぼけビ〜バ〜
13:20~　KIRINJI
15:10~　ANSWER TO REMEMBER
17:00~　HYUKOH & SUNSET ROLLERCOASTER
18:20~　PERFUME GENIUS
19:40~　OK GO
21:45~　EZRA COLLECTIVE

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◎2日目・7月26日（土）

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▼Ch.1
11:00~　CATRIEL & PACO AMOROSO
13:00~　君島大空 合奏形態
14:20~　YHWH Nailgun
15:50~　FAYE WEBSTER
17:10~　THE SKA FLAMES
19:00~　AFRICAN HEAD CHARGE
21:10~　VULFPECK

▼Ch.2
10:20~　downy
11:30~　mei ehara
12:40~　離婚伝製
14:00~　BALMING TIGER
15:10~　踊ってばかりの国
17:00~　JAMES BLAKE
18:20~　GINGER ROOT
20:10~　サンポマスター
22:00~　FOUR TET

▼Ch.3
11:30~　jo0ji
12:20~　FERMIN MUGURUZA
13:20~　THE PANTURAS
15:00~　STUTS (Band Set)
16:20~　NEWDAD
17:40~　JJJ
19:50~　BARRY CANT SWIM
21:00~　EGO-WRAPPIN'



◎3日目・7月27日（日）

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▼Ch.1
11:00~　RED HOT CHILLI PIPERS
12:40~　MEI SEMONES
13:40~　吾妻光良 & The Swinging Boppers
15:10~　GRACE BOWERS & THE HODGE PODGE
17:00~　LITTLE SIMZ
18:10~　Creepy Nuts
21:10~　VAMPIRE WEEKEND

▼Ch.2
10:20~　DYGL
11:30~　She Her Her Hers
13:00~　森山直太朗
14:20~　SILICA GEL
16:00~　ENGLISH TEACHER
18:00~　kanekoayano
19:10~　ROBERT RANDOLPH
20:30~　THE HIVES

▼Ch.3
11:30~　T字路s
12:30~　MONO NO AWARE
14:00~　まらしぃ
17:10~　JAKE SHIMABUKURO BAND
18:20~　ROYEL OTIS
20:10~　羊文学
21:20~　GALACTIC Featuring Jelly Joseph



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