フジロックをライブ配信で楽しむ 視聴方法と配信タイムテーブルまとめ
7月25日（金）〜27日（日）にかけて開催されるフジロックの模様を、Prime VideoとTwitchのAmazon Music公式3チャンネルにて無料ライブ配信。GREEN STAGE、WHITE STAGE、RED MARQUEE、FIELD OF HEAVENの4つのステージで行われるパフォーマンスに加えて、出演アーティストのインタビュー動画なども配信予定。3日間の配信タイムテーブルをまとめた。
※掲載情報は7月24日（木）時点
※アーティストによっては、フルではなく、一部の配信のみになります。予めご了承ください。
※ライブのタイムテーブルと配信スケジュールが異なる場合があります。ご注意ください。
※配信アーティストは、予告なく変更する場合があります。
フジロック公式サイト：https://www.fujirockfestival.com/
Amazon特設サイト：こちら
【2日目・7月26日（土）はこちら】
【3日目・7月27日（日）はこちら】
【関連記事】
フジロック「最強ラインナップ」の裏側 スマッシュ社長とブッキング担当が語る
◎1日目・7月25日（金）
>>>Prime Video (Day 1) はこちら
>>>Twitch Amazon Music 公式チャンネル（JP）はこちら
▼Ch.1
11:00~ US
13:00~ ROUTE 17 RocknRoll ORCHESTRA (feat. 山下久美子、甲本ヒロト、釘屋 玄、US、Liam Ó Maonlaí）
14:20~ MARCIN
15:50~ MDOU MOCTAR
17:10~ PARLOR GREENS
19:00~ Vaundy
21:10~ FRED AGAIN..
▼Ch.2
11:30~ トリプルファイヤー
12:40~ TOMOO
15:00~ BRAHMAN
16:20~ 青葉市子
17:40~ MIYAVI
19:00~ MAYA DELILAH
20:30~ TYCHO
22:00~ Suchmos
▼Ch.3
11:30~ kurayamisaka
12:20~ おとぼけビ〜バ〜
13:20~ KIRINJI
15:10~ ANSWER TO REMEMBER
17:00~ HYUKOH & SUNSET ROLLERCOASTER
18:20~ PERFUME GENIUS
19:40~ OK GO
21:45~ EZRA COLLECTIVE
>>>Prime Video (Day 1) はこちら
>>>Twitch Amazon Music 公式チャンネル（JP）はこちら
◎2日目・7月26日（土）
>>>Prime Video (Day 2) はこちら
>>>Twitch Amazon Music 公式チャンネル（JP）はこちら
▼Ch.1
11:00~ CATRIEL & PACO AMOROSO
13:00~ 君島大空 合奏形態
14:20~ YHWH Nailgun
15:50~ FAYE WEBSTER
17:10~ THE SKA FLAMES
19:00~ AFRICAN HEAD CHARGE
21:10~ VULFPECK
▼Ch.2
10:20~ downy
11:30~ mei ehara
12:40~ 離婚伝製
14:00~ BALMING TIGER
15:10~ 踊ってばかりの国
17:00~ JAMES BLAKE
18:20~ GINGER ROOT
20:10~ サンポマスター
22:00~ FOUR TET
▼Ch.3
11:30~ jo0ji
12:20~ FERMIN MUGURUZA
13:20~ THE PANTURAS
15:00~ STUTS (Band Set)
16:20~ NEWDAD
17:40~ JJJ
19:50~ BARRY CANT SWIM
21:00~ EGO-WRAPPIN'
◎3日目・7月27日（日）
>>>Prime Video (Day 3) はこちら
>>>Twitch Amazon Music 公式チャンネル（JP）はこちら
▼Ch.1
11:00~ RED HOT CHILLI PIPERS
12:40~ MEI SEMONES
13:40~ 吾妻光良 & The Swinging Boppers
15:10~ GRACE BOWERS & THE HODGE PODGE
17:00~ LITTLE SIMZ
18:10~ Creepy Nuts
21:10~ VAMPIRE WEEKEND
▼Ch.2
10:20~ DYGL
11:30~ She Her Her Hers
13:00~ 森山直太朗
14:20~ SILICA GEL
16:00~ ENGLISH TEACHER
18:00~ kanekoayano
19:10~ ROBERT RANDOLPH
20:30~ THE HIVES
▼Ch.3
11:30~ T字路s
12:30~ MONO NO AWARE
14:00~ まらしぃ
17:10~ JAKE SHIMABUKURO BAND
18:20~ ROYEL OTIS
20:10~ 羊文学
21:20~ GALACTIC Featuring Jelly Joseph
>>>Prime Video (Day 1) はこちら
>>>Prime Video (Day 2) はこちら
>>>Prime Video (Day 3) はこちら
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※アーティストによっては、フルではなく、一部の配信のみになります。予めご了承ください。
※ライブのタイムテーブルと配信スケジュールが異なる場合があります。ご注意ください。
※配信アーティストは、予告なく変更する場合があります。
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【2日目・7月26日（土）はこちら】
【3日目・7月27日（日）はこちら】
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◎1日目・7月25日（金）
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▼Ch.1
11:00~ US
13:00~ ROUTE 17 RocknRoll ORCHESTRA (feat. 山下久美子、甲本ヒロト、釘屋 玄、US、Liam Ó Maonlaí）
14:20~ MARCIN
15:50~ MDOU MOCTAR
17:10~ PARLOR GREENS
19:00~ Vaundy
21:10~ FRED AGAIN..
▼Ch.2
11:30~ トリプルファイヤー
12:40~ TOMOO
15:00~ BRAHMAN
16:20~ 青葉市子
17:40~ MIYAVI
19:00~ MAYA DELILAH
20:30~ TYCHO
22:00~ Suchmos
▼Ch.3
11:30~ kurayamisaka
12:20~ おとぼけビ〜バ〜
13:20~ KIRINJI
15:10~ ANSWER TO REMEMBER
17:00~ HYUKOH & SUNSET ROLLERCOASTER
18:20~ PERFUME GENIUS
19:40~ OK GO
21:45~ EZRA COLLECTIVE
>>>Prime Video (Day 1) はこちら
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◎2日目・7月26日（土）
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▼Ch.1
11:00~ CATRIEL & PACO AMOROSO
13:00~ 君島大空 合奏形態
14:20~ YHWH Nailgun
15:50~ FAYE WEBSTER
17:10~ THE SKA FLAMES
19:00~ AFRICAN HEAD CHARGE
21:10~ VULFPECK
▼Ch.2
10:20~ downy
11:30~ mei ehara
12:40~ 離婚伝製
14:00~ BALMING TIGER
15:10~ 踊ってばかりの国
17:00~ JAMES BLAKE
18:20~ GINGER ROOT
20:10~ サンポマスター
22:00~ FOUR TET
▼Ch.3
11:30~ jo0ji
12:20~ FERMIN MUGURUZA
13:20~ THE PANTURAS
15:00~ STUTS (Band Set)
16:20~ NEWDAD
17:40~ JJJ
19:50~ BARRY CANT SWIM
21:00~ EGO-WRAPPIN'
◎3日目・7月27日（日）
>>>Prime Video (Day 3) はこちら
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▼Ch.1
11:00~ RED HOT CHILLI PIPERS
12:40~ MEI SEMONES
13:40~ 吾妻光良 & The Swinging Boppers
15:10~ GRACE BOWERS & THE HODGE PODGE
17:00~ LITTLE SIMZ
18:10~ Creepy Nuts
21:10~ VAMPIRE WEEKEND
▼Ch.2
10:20~ DYGL
11:30~ She Her Her Hers
13:00~ 森山直太朗
14:20~ SILICA GEL
16:00~ ENGLISH TEACHER
18:00~ kanekoayano
19:10~ ROBERT RANDOLPH
20:30~ THE HIVES
▼Ch.3
11:30~ T字路s
12:30~ MONO NO AWARE
14:00~ まらしぃ
17:10~ JAKE SHIMABUKURO BAND
18:20~ ROYEL OTIS
20:10~ 羊文学
21:20~ GALACTIC Featuring Jelly Joseph
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