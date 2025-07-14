¤«¤ï¤¤¤¤ºî¶ÈÃå¤Ç½÷À¤Î½¢ÇÀÂ¥¿Ê¡¡Ê¡°æ¡¢¹â¹»À¸¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡Ê¡°æ¸©Î©ºä°æ¹â¤Î2Ç¯À¸¤¬¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤ÇÀºî¶ÈÃå¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤ÎÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¿ô¤¬Á´¹ñ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¡£¸©ÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÃæ±û²ñ¤¬¡ÖÃÏÌ£¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´ë²è¡¢°ÍÍê¤·¤¿¡£º£½©¤Ë´°À®¤µ¤»¤¿¸å¡¢´ë¶È¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢À½ÉÊ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áÃæÌîÍ¯Âç¡Ë
¡¡¡Ö¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤¬¤¹¤Æ¤¡×¡ÖÁõ¾þ¤Ë¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤é¡×¡½¡£5·î²¼½Ü¡¢Æ±¹»¤ÎÈïÉþ¼¼¤Ë¤Ï¡¢À¸³è¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ÎÀìÌç²ÊÌÜ¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¼õ¹Ö¤¹¤ë2Ç¯À¸¤¬26¿Í½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¹â¹»À¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤¿ÇÀ²È¤ÎÉÚÅÄÈþÏÂ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÉÚÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ°¤¤ä¤¹¤¯¡¢±ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÀºî¶ÈÃå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤òÀâÌÀ¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤À¤È¤¤¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢¿¿·õ¤Ë¥á¥â¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö±ø¤ì¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¿§¤Ï¡×¡ÖÇã¤¤¤ä¤¹¤¤ÃÍÃÊ¤Ï¤¤¤¯¤éÄøÅÙ¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡°æ¸©¤Ï¡¢Ï»¾òÂçÇþ¤¬Á´¹ñÍ¿ô¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò¸Ø¤ëÂ¾¡¢1956Ç¯¤Ë¸©ÇÀ¶È»î¸³¾ì¤Ç¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇÀ¶È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤¿¤ÀÇÀ¶¨¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©Æâ¤Î½¾»ö¼Ô¿ô¤Ï2015Ç¯¤«¤é20Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÌó40¡ó¤â¸º¾¯¤·¤¿¡£½÷À½¾»ö¼Ô¿ô¤âÁ´¹ñ44°Ì¤ËÄÀ¤à¤Ê¤É¡Ö´íµ¡Åª¾õ¶·¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡£Æ±¹»2Ç¯¤ÎÁýÃ«Ë¨²Ì¤µ¤ó¡Ê16¡Ë¤Ï¡Ö¹Í°Æ¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡£ÇÀ²È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£ÇÀºî¶ÈÃå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤½¤¦¤È¼ã¼Ô¤ÎÄ©Àï¤¬Â³¤¯¡£