ミッキーマウス、くまのプーさん、バンビなどに続いて、今度はミニーマウスが単独ホラー映画化だ。新作映画『Minnie’s Midnight Massacre(原題)』の撮影が終了し、ファーストルックが公開された。

「ミニーの真夜中の殺戮」と題された本作は、“蒸気船ウィリー”の航海士であるミニーが、ティーンエイジャーのころに自分を苦しめたいじめっ子たちに復讐するため、殺人に次々と手を染めていくストーリー。ミニーの顔は素顔を隠すためのマスクなのだろうか?

EXCLUSIVE: Filming wrapped in the U.S. last week on low-budget horror movie 'Minnie’s Midnight Massacre', exec-produced by 'Winnie The Pooh Blood and Honey' exec-producers Stuart Alson and Nicole Holland