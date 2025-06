【PS Store:「リマスター&レトロセール!」】 6月25日23時59分まで開催

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation Storeにてセール「リマスター&レトロセール!」を開催している。期間は6月25日23時59分まで。

本セールでは、RPG「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered」が20%オフの5,544円で提供されるほか、ステルスアクション「METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1」や、アクション「クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり!」、RPG「ヴァルキリープロファイル レナス」など、プレイステーション 5/プレイステーション 4用ソフトが、期間中、割引価格で提供される。なお、セール期間はタイトルによって異なる場合がある。

対象タイトル紹介(一部)

「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered」

価格:6,930円→5,544円(20%オフ)

□PS Store「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered」のページ

「METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1」

価格:7,480円→3,740円(50%オフ)

□PS Store「METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1」のページ

「クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり! ボーナスエディション」

価格:5,390円→2,156円(60%オフ)

□PS Store「クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり! ボーナスエディション」のページ

「ヴァルキリープロファイル -レナス-」

価格:2,750円→1,375円(50%オフ)

□PS Store「ヴァルキリープロファイル -レナス-」のページ

(C) 2025 ZeniMax. ZeniMax, Bethesda Game Studios, The Elder Scrolls, and Oblivion are trademarks of the ZeniMax group of companies. All rights reserved.

(C)Konami Digital Entertainment

(C) 2017 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CRASH, CRASH 2, CORTEX STRIKES BACK, CRASH BANDICOOT and WARPED are trademarks of Activision Publishing, Inc.

(C) 1999, 2006, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Original version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G