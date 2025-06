2025年6月8日に行われた全仏オープンテニス男子決勝は「5時間29分」という大会史上最長の決勝戦となった。現代テニス界をけん引する若きトップ2、ヤニック・シナー(イタリア・23歳)とカルロス・アルカラス(スペイン・22歳)の戦いは、“史上最高峰”と呼ぶにふさわしい内容だった。30年以上、テニスを見てきた記者が、現地で感じた圧倒的な空気感と緊張の様子を伝える。

(NNNパリ支局 佐藤篤志)

■伝説的な決勝

「こんな決勝は、もう見られない」――試合が終わった瞬間、筆者の胸に浮かんだ言葉だった。世界ランキング1位ヤニック・シナー(イタリア)と世界ランキング2位カルロス・アルカラス(スペイン)の試合。スコアは、アルカラスから見て4-6、6-7(4)、6-4、7-6(3)、7-6(10-2)。「5時間29分」という全仏決勝史上最長の死闘。その時間だけでも特筆すべきだが、それ以上に、3本ものマッチポイントを跳ね返す劇的な展開、そして両者が繰り出した“超越”とも言えるスーパープレーの連続に、観客は完全に釘づけになっていた。

もちろん、これまでも記憶に残る決勝は幾つもある。2008年、ウィンブルドンのナダル対フェデラー戦は「史上最高」と称され、2012年の全豪決勝、ジョコビッチ対ナダルは5時間53分の壮絶な死闘となった。しかし、今回のシナー対アルカラスもまた、テニス史に燦然(さんぜん)と刻まれる歴史的な一戦になったことは間違いない。特に筆舌に尽くしがたいのは、アルカラスがマッチポイントだけでなく、これを落としたら負けに等しいというプレッシャーが最もかかる場面で、何本ものウィナーを繰り出したことだ。その冷静さと集中力、強じんな精神は、彼が単なる才能以上の“歴史を創る者”であることを示した瞬間だった。

■ジョコビッチも絶賛するシナー「彼は完璧なタイミングで打つ」

今大会の勝ち上がりから、下馬評ではシナーが有利とみられていた。球足が遅くなるクレーコートではベースラインから下がってプレーする選手が多い中、シナーはベースライン付近に立ち、非常に速いテンポで返球する。筆者は、これだけミスなく、しかも強打できる選手を見たことがない。去年よりも体は一回り大きくなっていて、明らかに強くなっていた。準決勝で対戦したジョコビッチも会見で、「彼は完璧なタイミングで、信じられないほど見事にボールを打つ」と評価していたほどだ。

決勝でも圧倒的な力を見せつける。序盤は、線審の髪がなびくほどの少し強い風がコート上では吹いていて両者打ちにくいはずなのだが、シナーは正確で強靱(きょうじん)なショットを次々とたたき込んでいった。2セットを連取し、第3セットでも先にシナーがブレークを奪った時、観客や記者たちの空気はシナーの初優勝を確信させるものだった。実際、アルカラスのコーチであるJ・C・フェレーロでさえも試合後、「正直“あの状況”から立ち直れると信じていたとは言えない」と明かしている。

■“勝者”のように振る舞うアルカラスに観客は…

しかし、アルカラスだけは勝利を信じていた。印象的だったのは、彼がポイントを取った時のジェスチャーだ。拳を突き上げ、堂々と立ち振る舞う姿に「どちらが勝者なのか分からない」と感じたことを覚えている。この頃には会場のほとんどが、アルカラスを応援するようになっていった。フランス人に聞くと、シナーへの応援が減った背景には、先月まで約3か月の出場停止処分となったシナーのドーピング問題をめぐる機構の扱いに対する違和感もあったという。しかし何より、アルカラスの表情には素直に応援したくなる“魅力”があり、自然と彼を後押しせずにはいられなかったそうだ。

第4セット、アルカラスが3本のマッチポイントをしのいだ瞬間、観客だけでなく記者席でも自然と声が上がった。普段は冷静にペンを走らせる記者たちが、立ち上がって試合に没頭する。会場全体が「一つの呼吸」を刻むような高揚感に包まれていた。

センターコートの2階席と1階席の間には、こう刻まれている――「VICTORY BELONGS TO THE MOST TENACIOUS」(勝利は絶対に諦めない者に訪れる)。これはまさに、アルカラスの戦いそのものだった。初のスーパータイブレークとなった最終セットを奪い、彼は1968年のオープン化以降で「チャンピオンシップポイントを守り切って優勝した3人目」の偉業を成し遂げた。

■受け継がれる“伝説” これからも…

アルカラスに優勝トロフィーを手渡したのは、1999年に同じくセットカウント0-2からの大逆転で全仏タイトルを勝ち取ったアンドレ・アガシ氏だった。その奇妙な巡り合わせは、まるで「運命のリレー」。世代を超えて「粘りと勝負強さ」が受け継がれる瞬間を象徴しているかのようだった。

表彰式でアルカラスはシナーに「君とともに歴史を創れるのは光栄だ」と声を掛けた。2人のライバル関係は単なる勝敗を超え、これからも素晴らしい名勝負を生む原動力になるだろう。冒頭に「こんな決勝は、もう見られない」と書いたが、早くも前言撤回になりそうだ――まさしく新たな“伝説”の幕開けがここにあったからだ。