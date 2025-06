25周年イヤーを迎えるアニソンスーパーユニットJAM Project15枚目のベストアルバム『JAM Project BEST COLLECTION XV FINAL COUNTDOWN』の全貌が明らかに! 収録楽曲やジャケット写真など、新着情報をお届けしよう。Earkth傘下の音楽プロダクション「HIGHWAY STAR」所属のアニソンシンガー、影山ヒロノブ、遠藤正明、きただにひろし、奥井雅美、福山芳樹らのユニット「JAM Project」が今年で結成25周年!アニソンの代名詞的なレジェンドたちが集うJAM Projectの2025年7月16日(水)にリリースされる、15枚目となるベストアルバム『JAM Project BEST COLLECTION XV FINAL COUNTDOWN』の詳細情報がついに到着した。

公開されたジャケット写真ではレジェンドアニソンシンガーたちが地平線に輝く太陽を背に立ち並ぶ姿が。そして気になる収録楽曲も一挙ご紹介!<収録楽曲>01.Beyond the quarter century02.FINAL COUNTDOWN<オリジナル新曲>03.反撃 Fight Back!(Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/ STEAM(R)『スーパーロボット大戦Y』オープニング主題歌)04.暁を撃て(TVアニメ『マブラヴ オルタネイティブ』第二期オープニング主題歌)05.乱(TVドラマ『牙狼<GARO>ハガネを継ぐ者』挿入歌)06.魂のヒーローズ!〜Spirits of Bellmare〜(湘南ベルマーレ応援歌)07. Over the MAX〜魂の継承〜(新日本プロレス『G1 CLIMAX 32』大会テーマソング)08.ダンバイン〜物語は記憶のカケラ(スマスロ『聖戦士ダンバイン』主題歌)09.ワンチャンス!(スマートフォンアプリ『スーパーロボット大戦DD』第二弾主題歌)10.But still we...(スマートフォンアプリ『スーパーロボット大戦DD』第三弾主題歌)11. GAROハガネを継ぐ者 with JAM Project(TVドラマ『牙狼<GARO>ハガネを継ぐ者』オープニングテーマ)12.牙狼〜SAVOR IN THE DARK 2021〜(『P牙狼月虹ノ旅人』導入記念ソング)13.其れは穢れなき修羅の涙(TVドラマ『牙狼<GARO>ハガネを継ぐ者』エンディング主題歌)14.Can never Go home15.TRUE DIRECTION<オリジナル新曲>各店舗のオリジナル特典情報も到着。全国のアニメイトでは2L判ブロマイド、セブンネットショッピングではアクリルカラビナ型、HMV・HMV&BOOKS onlineではL判ブロマイド、楽天ブックスはA4クリアファイル、Amazonはメガジャケとなっている。初回生産限定盤にはLPサイズ紙ジャケット(特大サイズ歌詞カード封入)が付属。豪華アニソンシンガーたちがお届けする熱い歌がたっぷりと収録されたベストアルバム、どうぞお楽しみに!