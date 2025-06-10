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https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-09/alibaba-tencent-freeze-ai-tools-during-high-stakes-china-exam
Chinese tech firms freeze AI tools in crackdown on exam cheats | China | The Guardian
https://www.theguardian.com/world/2025/jun/09/chinese-tech-firms-freeze-ai-tools-exam-cheats-universities-gaokao
China shuts down AI tools during nationwide college exams | The Verge
https://www.theverge.com/news/682737/china-shuts-down-ai-chatbots-exam-season
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