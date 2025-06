イギリスのシンクタンクが2025年2月に実施した調査ではイギリスの学部生の10人中9人以上が何らかの形でAIを使用していることが報告されたり、AIを駆使してカンニングなどの不正行為がまん延していると懸念されていたりと、AIの発達に伴う教育環境の問題が注目されています。そんな中、中国では全国規模の大学入試期間中に学生がAIで不正を働く可能性を防ぐため、複数のチャットAIのサービスを一斉に停止したことが報じられています。

Alibaba, Tencent Freeze AI Tools During High-Stakes China Exam - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-09/alibaba-tencent-freeze-ai-tools-during-high-stakes-china-examChinese tech firms freeze AI tools in crackdown on exam cheats | China | The Guardianhttps://www.theguardian.com/world/2025/jun/09/chinese-tech-firms-freeze-ai-tools-exam-cheats-universities-gaokaoChina shuts down AI tools during nationwide college exams | The Vergehttps://www.theverge.com/news/682737/china-shuts-down-ai-chatbots-exam-season中国では毎年6月7日と8日に、普通高等学校招生全国統一考試(高考、ガオカオ)という大学入学試験が実施されます。「世界で最も難しい試験」とも呼ばれる 人生 を左右する試験であるため科挙に例えられるほど過熱化しており、毎年カンニングが多発しています。中国の試験で発見されたカンニング用 ガジェット の数々が公開される - GIGAZINEBloombergの報道によると、2025年の高考では、チャットボットを使ったカンニングを防ぐために中国のAI企業が試験の間に一部のサービスを停止したことが確認されました。アリババが開発して2024年にはAnthropicとOpenAIに次ぐ第3位のベンチマークを記録したQwen、 TikTok を運営するByteDanceのDoubaoといったAIチャット アプリ は、試験問題に関する質問への画像認識機能を一時的に使用不可にしました。また、 テンセント のYuanbao、 スタートアップ 企業のMoonshot AIによるKimiは、画像認識サービス全般を試験時間中は完全に停止しています。そのほか、2025年1月に登場して「AIの開発に対する業界の見方を大きく変えた モデル 」とも言われる DeepSeek は、特定の時間帯にサービスを利用できないことをユーザーに伝えていたことが明らかになりました。この件を報じたThe Guardianがチャットボットに対し「なぜサービスを利用できないのか」と尋ねたところ、「大学入試の公平性を確保するため」と回答したそうです。サービスの一時停止が確認されたAI企業は特に公式発表などしていません。また、The Guardianが各企業に詳細を問い合わせましたが、記事作成時点では回答を受け取っていないとのことです。中国当局は高考の不正防止のために、入国審査の厳格化、生体認証、デジタル機器の検査強化、無線信号の遮断などの措置を発表しています。また、一部の都市では生徒が時間通りに試験会場に到着できるように、公演などの イベント を延期したり、専用の優先レーンを設置したりしています。そのような国策の一環として、AIチャットボットの機能停止が毎年実施される可能性があります。