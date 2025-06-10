¿À¸ÍDFËÜ»³ÍÚ¤¬²¬»³¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ÇÉüµ¢!¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤«¤Ê¤êÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï10Æü¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤«¤éDFËÜ»³ÍÚ(26)¤¬´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2025¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¿À¸Í¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜ»³¤Ï¿À¸ÍU-15¡¢¿À¸ÍU-18¤«¤é´ØÀ¾³Ø±¡Âç¤ò·ÐÍ³¤·¡¢2022Ç¯¤Ë²¬»³¤ØÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤ÏJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î½à·è¾¡¤È·è¾¡¤Ç¤È¤â¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ1¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éÃÏ¸µ¥¯¥é¥Ö¤Î¿À¸Í¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤¯¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¬»³Éüµ¢¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ²¬»³¤ÇÆ®¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹! º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë²¬»³¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿À¸Í¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤¯¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤«¤Ê¤êÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡üDFËÜ»³ÍÚ
(¤â¤È¤ä¤Þ¡¦¤Ï¤ë¤«)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1999Ç¯6·î5Æü(26ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
172cm/71kg
¢£·ÐÎò
À¾µÜSS-¿À¸ÍU-15-¿À¸ÍU-18-´ØÀ¾³Ø±¡Âç-²¬»³-¿À¸Í
¢£½Ð¾ìÎò
J2¥ê¡¼¥°:97»î¹ç3ÆÀÅÀ
¥«¥Ã¥×Àï:2»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:2»î¹ç
ACL:1»î¹ç
J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ:2»î¹ç2ÆÀÅÀ
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦²¬»³
¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ²¬»³¤ÇÆ®¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!
º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë²¬»³¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¢¦¿À¸Í
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤¯¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤«¤Ê¤êÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡ËÜ»³¤Ï¿À¸ÍU-15¡¢¿À¸ÍU-18¤«¤é´ØÀ¾³Ø±¡Âç¤ò·ÐÍ³¤·¡¢2022Ç¯¤Ë²¬»³¤ØÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤ÏJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î½à·è¾¡¤È·è¾¡¤Ç¤È¤â¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ1¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éÃÏ¸µ¥¯¥é¥Ö¤Î¿À¸Í¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤¯¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿À¸Í¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤¯¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤«¤Ê¤êÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡üDFËÜ»³ÍÚ
(¤â¤È¤ä¤Þ¡¦¤Ï¤ë¤«)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1999Ç¯6·î5Æü(26ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
172cm/71kg
¢£·ÐÎò
À¾µÜSS-¿À¸ÍU-15-¿À¸ÍU-18-´ØÀ¾³Ø±¡Âç-²¬»³-¿À¸Í
¢£½Ð¾ìÎò
J2¥ê¡¼¥°:97»î¹ç3ÆÀÅÀ
¥«¥Ã¥×Àï:2»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:2»î¹ç
ACL:1»î¹ç
J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ:2»î¹ç2ÆÀÅÀ
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦²¬»³
¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ²¬»³¤ÇÆ®¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!
º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë²¬»³¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¢¦¿À¸Í
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤¯¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤«¤Ê¤êÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡×