¥Ô¡¼¥¹ËôµÈ¡¢ÂçÊª·Ý¿Í¤ò¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥ë¡¼¡¡°½Éô¤¬ÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Í¤§¤ó¤À¤è¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¸¶½ÉÇã¤¤Êª¥í¥±Ãæ¤ËÂç¸æ½ê·Ý¿ÍK¤µ¤ó¤ÈÁø¶ø¡ª¥Ô¡¼¥¹¾Ç¤ë¡Ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸¶½É¤ò³¹¥Ö¥é¤¹¤ë2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËôµÈÄ¾¼ù¤¬ÆÍÁ³¡Öº£³Î¼Â¤ËK¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í?¡×¤È°ì¸À¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿°½ÉôÍ´Æó¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢K¤µ¤ó?¡×¤È¤è¤¯¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ËôµÈ¤Ï¡ÖÊâ¤¤¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿°½Éô¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Í¤§¤ó¤À¤è!¡×¤ÈÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ËôµÈ¤¬¡Ö¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤¤¤ä¡Á¤à¤º¤¤¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦»£±ÆÃæ¤Ï¥¤¥ä¤À¤í¤¦¤·¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢°½Éô¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¡¢Á´Éô»ß¤á¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤«¤é!¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡ÖÂç¸æ½ê·Ý¿ÍK¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÌ¾Á°¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¾®ºæ¤µ¤ó¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖË¹»ÒÈï¤Ã¤¿¾®ºæ°ìµ¡¤µ¤ó¤Ã¤¹¤è¤Í¡©¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Á¥ó¥°Èï¤Ã¤¿¾®ºæ°ìµ¡¤µ¤ó¤«¤Ê¡×¡Ö¥ï¥¤¤ÎÆÉ¿´½Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ø¾®ºæ¤µ¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£