この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTuberイチマルクが自身のチャンネル「イチマルク / Itchimark」で公開した動画「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」が注目を集めている。動画では、空港で出会ったニュージーランド出身の男性とトルコから来た女性のカップルを「FREE RIDE」企画で東京観光に案内し、ホテルまで送迎する様子が収められている。



動画の冒頭、イチマルクは自身の人気企画「FREE RIDE」について説明。「日本に着いたばかりの外国人を観光案内+ホテルまで送迎する企画」と紹介し、早速羽田空港でニュージーランド出身の男性とトルコから来た女性に出会う。初めて日本を訪れたという二人は「いいんじゃない?」「怪しいかもしれないと思ったのでw」と驚きつつも快諾。こうして、世界一周旅行中の二人にとって忘れられない日本体験が幕を開けた。



まず一行が向かったのは、ツツジの名所として知られる根津神社。満開のツツジに女性は「ツツジがとっても綺麗ね!」「美しいわ!」と感嘆の声を上げる。男性も「Oh wow! The flowers are so pretty!」と笑顔を見せ、二人で写真を撮り合うなど、日本の自然美を満喫。女性はあまりの美しさに「These are insane!」「They're so pretty!」と何度も繰り返し、その感動をストレートに表現した。また、日本の神社文化にも触れ、おみくじを引いたり、参拝の作法を教わったりする場面も見られた。



続いて一行は、老舗の蕎麦屋「すゞき栄」で日本の食文化を体験。男性は親子丼を「すごく美味しいよ!」「It's so good!」「びっくりだよ!」「めっちゃ美味しい!」と絶賛。女性もカツ丼を「(美味しい)」「最高だわ!」「It's really good!」と満面の笑みで語り、日本の食事に大満足の様子。卵焼きや蕎麦も堪能し、日本の伝統的な食文化である「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶や、麺をすする音についても興味津々だった。特に男性は「日本のトイレはすごいよね!ニュージーランドに持ち帰りたいよw」と、日本の進んだトイレ文化にも驚きを隠せない様子だった。



観光を終え、ホテルへと向かう車中で女性は「こんなにいい旅の始まりは他にはないわ!」「日本に着いたらまさかこんな体験ができると思ってなかったわ」と、イッチマルクのおもてなしと素晴らしい体験に心からの感謝を述べた。男性も「食事だね!最高だったよ!」「あとは空港でJukiaに声をかけられたことだよ!」と、今回の旅のハイライトを語った。イチマルクの「FREE RIDE」企画は、外国人観光客に日本の隠れた魅力を伝え、忘れられない思い出を提供する貴重な機会となっているようだ。



