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Brain sensing of metabolic state regulates circulating monocytes | Science Immunology
Even just thinking you¡Çre hungry could change your immune system - new research in mice
https://theconversation.com/even-just-thinking-youre-hungry-could-change-your-immune-system-new-research-in-mice-253501
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