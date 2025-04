台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ(Gong cha)」が実施した「クルーチャンピオンシップ2025」

2025年の販売メニューを決める公式SNSでの最終投票の結果、横須賀中央店のクルーが考案した「台湾豆花の贅沢ミルクティー」が選ばれました☆

ゴンチャ「クルーチャンピオンシップ2025」第1位「台湾豆花の贅沢ミルクティー」

2025年で2年目を迎える、ゴンチャの「クルーチャンピオンシップ」

日々店舗でゲストを笑顔でお迎えし、ファンとして支えてくれているクルーの方々だからこそ考案できるこだわりのドリンクを、ゲストへ届けたいとの想いからはじまった“クルーが主役のドリンク開発企画”です。

2025年は「初冬に飲みたいご褒美ドリンク」をテーマに募集を行い、2024年の倍以上となる400を超えるアイデアの中から最終候補5案を選出。

新メニューを決める最終決戦が、4月4日〜14日の期間、公式SNSにてファンからの投票で実施されました。

その結果、47,412票もの投票から1位に輝いたのは、横須賀中央店のクルーが考案した「台湾豆花の贅沢ミルクティー」

台湾で人気のスイーツを使ったゴンチャならではのアイデアが、1万を超える投票数を集め、ゲストがいちばん飲みたいゴンチャとして選ばれました。

「台湾豆花の贅沢ミルクティー」は、全国のゴンチャにて2025年11月に期間限定で販売されます。

ゴンチャ クルーチャンピオンシップ2025 1位 横須賀中央店クルー考案「台湾豆花の贅沢ミルクティー」

投票数:13,032票

やさしい味わいの台湾スイーツ「豆花」を、ゴンチャのミルクティーとともに堪能できる「台湾豆花の贅沢ミルクティー」

​なめらかでプルンとした豆花の食感と、もちもちのブラックパール​が絶妙にマッチしています。

本場台湾の味わいが楽しめる贅沢な一杯です。

ファンからのコメント

· パールのもちもち食感と、豆花のぷるぷるの食感がミルクティーと最高にマッチしそうな予感。

· 豆花もパールもミルクティーも全部好きなので、まさに至福の味なんだろうな…。

· 絶対相性いいので飲んでみたい。

考案クルーの声

私自身、豆花が大好きなので商品化することになり、とても嬉しいです!

豆花が好きな人や、まだ豆花を食べたことない人もこの機会に是非楽しんでいただきたいです。

11月、幸せの一杯をお届けします!!!

商品開発チームの声

台湾の伝統スイーツである豆花を使用した、アジアブランドのゴンチャらしいアイデアで、ゴンチャ愛にあふれたクルーだからこそ提案いただけたと感じています。

もちもちのパールと豆花の食感がゴンチャらしいデザートミルクティーに仕上がっていますので、発売を楽しみにしていてください!

みんなが飲みたい“冬のご褒美ドリンク” として、横須賀中央店クルー考案のメニューが第1位に決定。

ゴンチャ「クルーチャンピオンシップ2025」にて第1位に輝いた「台湾豆花の贅沢ミルクティー」の紹介でした☆

