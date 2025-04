人気店出身の店主によるハイコスパなコースが人気！ 焼き加減抜群のジューシーな焼鳥を召し上がれ（東京・代々木上原）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は人気焼鳥店から独立した店主による、ハイコスパなコースを楽しめる焼鳥店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

焼鳥 弥栄(東京・代々木上原)

人気店で腕を磨いた店主による焼鳥 出典:たべこあるこさん

2025年2月、代々木上原駅から徒歩1分ほどの場所に、炭火だけでなく薪火も駆使した焼鳥を味わえる「焼鳥 弥栄」がオープンしました。店主の平田さんは神田で人気を呼んでいる焼鳥の名店「鳥のかけ橋」や、池袋のオーダーストップ制焼鳥店「炭薪 焼き鳥 火乃香」で腕を磨き独立。「鳥のかけ橋」の技術で、丁寧に仕込んだ鳥肉を、絶妙な焼き加減でじっくり焼き上げます。

落ち着きのある店内 写真:お店から

新店舗の外観は藍色の壁がシックで大人の雰囲気。青を基調とした落ち着きのある店内には、ライブ感を楽しめるカウンター10席と4名用のテーブル席が1卓あります。コンパクトながらも、くつろいで食事を楽しめる空間です。

季節の冷菜盛り合わせ 出典:こすけ08さん

メニューは、季節の冷菜2種と焼物4品に〆のスープが付いた「弥栄ショート」3,300円と「弥栄おまかせ」6,200円の2種類のコースを用意。おすすめは「弥栄おまかせ」で、「おきなわもずく」や「レバーパテ」など、5〜6種類ほどの季節の冷菜盛り合わせから始まります。

自慢の焼鳥 出典:たべこあるこさん

同店の真骨頂である焼物6品の間には「茶わん蒸し」など温物2品も楽しめます。自慢の焼鳥には柔らかくコクのある千葉県産銘柄鶏「水郷赤鶏」をメインに、「伊達どり」も使用。大ぶりでジューシーな焼鳥は焼き加減が絶妙と、称賛の声が多数。〆には焼鳥屋ならではの鶏の旨みあふれるラーメンを味わえます。

追加串も魅力的 出典:新人グルメさん

「合鴨」や、薪火で火入れをする「手羽先」など、追加串も用意しているので、お腹に余裕のある方は、ぜひこちらも味わってみてください。焼鳥と共に楽しむアルコールも「生ビール」700円をはじめ、焼酎や日本酒、ワインなど良心的な価格で提供。コース10,000円以上の焼鳥店が増えている昨今、確かな技術で焼き上げる焼鳥のコースをコスパ良く堪能できる「焼鳥 弥栄」。予約困難になる前に訪れたい魅力的な新店です。

食べログレビュアーのコメント

ジューシーな焼鳥を味わえる 出典:こすけ08さん

『おまかせコースで予約。

鶏は水郷赤鶏とみつせ鶏がメイン、合鴨も使用。

コースに4本追加して3〜4杯飲んでも1万円ほどで、結構良心的です。

最初の前菜の種類が豊富で、心を掴まれました!

焼鳥はどれも大ぶりでジューシー。

火入れに一部薪を使用していることもあり、炭焼きだけでは出せない香りも相まって特別感があります。

薪火焼きをやるのは大将の修行先(鳥のかけ橋、火乃香)の流れで、こういった技術が次世代に継承されていくのは素晴らしい事だと感じますよね。

これからが楽しみなお店です』(こすけ08さん)

ささみ 出典:たべこあるこさん

『スタッフも大将も気配りが丁寧で、とても愛想の良い印象でした。



6000円のおまかせのコースを注文しました。

まずは前菜を5種ほどいただきました。

沖縄のもずくや、きんかん、レバーのパテなど、どれも美味しかったです。

串は、ささみ、マルハツ、せせり、つくね、しめじ、銀杏、希少部位のあか など

どれもジューシーで美味しかったですし、塩加減や火入れもちょうど良かったです。

マルハツとあかが特に美味しかったです。

他に茶碗蒸しや鶏団子のあつものもあり、美味しかったです。



もう少し鶏を楽しみたい方は、追加で串も頼めるようでした。

次はもっといろんな串を食べようと思います!』(たべこあるこさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆焼鳥 弥栄住所 : 東京都 渋谷 区上原1-34-10 志賀屋ビル 1FTEL : 03-6407-9750

文:佐藤明日香

