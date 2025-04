キヤノンやニコン、ソニー、パナ ソニック など、 カメラ メーカーが異なるとRAW画像のファイル形式も違うものになります。なぜ独自のファイル形式を採用しているのかについて各 カメラ メーカーに質問した結果を、海外 メディア のThe Vergeが公開しています。We asked camera companies why their RAW formats are all different and confusing | The Verge

https://www.theverge.com/tech/640119/camera-raw-spec-format-explained-adobe-dng-canon-nikon-sony-fujifilmデジタル カメラ の中には撮影した画像をRAW画像として保存できるものがあります。RAW画像にはJPEG形式の画像よりも多くの情報を格納可能で、後から写真の明るさやシャープネスなどを柔軟に調整可能。このため、写真愛好家やプロ写真家に好まれています。以下の画像ファイルは、左から順にニコン製 カメラ D5 」、ソニー製かメラ「α1 II」、パナ ソニック カメラ 「LUMIX DC-GH7」で撮影したRAW画像です。ファイル形式はニコンが「NEF」、ソニーが「ARW」、パナ ソニック が「RW2」でそれぞれ異なります。同様に、キヤノンは「CR3」、 富士フイルム は「RAF」、OM SYSTEM(旧オリンパス)は「ORF」といったようにメーカーごとにRAW画像のファイル形式は異なります。この原因について、各 カメラ メーカーに質問し、ソニー、パナ ソニック シグマ 、キヤノン、 ペンタックス から回答を得ることに成功しました。なお、ニコンと 富士フイルム には質問を送付したものの回答を得られなかったとのこと。各メーカーの回答は以下の通り。ソニー:ソニーのαシリーズはイメージセンサーや画像処理エンジンなどのデバイス特性に最適化してパフォーマンスを最大化するために独自のARW形式を採用しています。パナ ソニック :独自のフォーマットによって最適化が可能となり、独自の カメラ 機能をサポートできます。 シグマ :独自のデータ形式を用いることで、 カメラ の情報を現像ソフトに正確に提供できるようになります。ただし、汎用(はんよう)性は低くなります。キヤノン:独自のRAW形式を採用することで、標準化された規格に縛られることなく独自の情報をRAW画像に追加できます。また、データを自由に扱うことが可能となり、現像時に最適な処理を実行できるようになります。 ペンタックス :独自のフォーマットのメリットは、独自の進歩が可能な点です。デメリットは、他社製 アプリ でサポートされない可能性があることです。なお、RAW画像のファイル形式が各社でバラバラな状況を改善するべく「DNG」というファイル形式が普及しつつあります。DNGは Ado beが開発したファイル形式で、すでにライカ、リコー、 ペンタックス といった カメラ メーカーがDNGを記録できる カメラ を生産しています。過去には カシオ もDNGに対応した カメラ を生産していました。また、AppleとGoogleもDNGのサポートを表明しており、 iPhone カメラ で「Apple ProRAW」での撮影を実行すると撮影データがDNG形式で保存されます。