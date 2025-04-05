Åìµþ¥¢¥»¥Ã¥È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤Ç¥Û¥Æ¥ë³«È¯»ö¶È¤ËÃå¼ê
Åìµþ¥¢¥»¥Ã¥È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»ÔÇß±àÄ®¤Ë¥Û¥Æ¥ë³«È¯ÍÑÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢·úÂØ¤¨¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£
Ì¾¾Î¤ò¡Ö¡Ê²¾¾Î¡ËÇ®³¤Çß±à¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤¹¤ë¡£·úÊª¤ÏÃÏ¾å6³¬ÃÏ²¼1³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢µÒ¼¼¿ô¤ÏÁ´58¼¼¡£ÉßÃÏÌÌÀÑ3,601Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ5,343Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ËµÚ¤Ö¡£³«¶È¤Ï2027Ç¯½©¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç®³¤»Ô¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤Î³ä¹ç¤¬Áý²Ã¤·¡¢¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë2024Ç¯Ëö¤Ë¥Û¥Æ¥ë³«È¯ÍÑÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£1·î¤Ë¤Ï³«È¯ÍÑÃÏÆâ¤Î´ûÂ¸·úÊª¤Î²òÂÎ¤ËÃå¼ê¤·¡¢¿·ÃÛ¥Û¥Æ¥ë¤Î³«È¯¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¢Í¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é