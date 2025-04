Amazonの スマートスピーカー 「Echo」は、より質の高い機能を提供することを目的として、会話内容を録音して音声アシス タント 「Alexa」をトレーニングする「音声録音の利用」という設定がありました。「音声録音の利用」をオフにすると会話内容がクラウドに送信されることなくプライバシーが保たれますが、Amazonは2025年2月に「会話内容をクラウドに送信しないオプションが2025年3月28日で終了する」と伝えました。なぜこのような変更をしたのか、オプションの変更によって何が変わるかなどについて、オーストラリア国立大学でサイバネティクスを専門に研究するキャシー・リード氏が解説しています。

Everything you say to an Alexa speaker will be sent to Amazon - starting todayhttps://theconversation.com/everything-you-say-to-an-alexa-speaker-will-be-sent-to-amazon-starting-today-252923Amazonは スマートスピーカー 「Echo」を所有する一部のユーザーに対し、「音声録音の利用」をオフにする機能が2025年3月28日をもって削除されることをメールで通告しました。Amazonは2025年2月27日に、大規模 言語 モデル やエージェント機能を搭載した次世代AIアシス タント 「Alexa+」を発表しており、一連の機能削除はこのAlexa+を最大限に活用するための措置であると考えられています。一部のユーザーは「Alexaを使うことを辞める絶好の機会です」など批判的な意見を述べていますが、Amazonによると「音声録音を送信しない」をオンにしていたユーザーはEchoユーザーの約0.03%しかいなかったそうです。Amazonが「Echoの録音データをAmazonのクラウドに送信しない」機能を2025年3月28日で削除、全ての録音がAmazonのクラウドに送信されるように - GIGAZINEクラウドに送られた録音は同じ家庭内のスピーカーを区別したりパーソナライズされた体験を提供したりするのに利用されますが、クラウドに送られた録音は削除することも保存することも可能です。また、Alexaの「録音を保存しない」という設定を有効にすると、会話がクラウドで処理されると自動で削除されるようになりますが、異なる話者の聞き分けやユーザー固有の イベント などパーソナライズされた機能を提供できる「Voice ID」が使用不可になります。Amazonは機能変更の理由について、「Amazonのクラウドの処理能力に依存するジェネレーティブAI機能でAlexaの機能を今後も拡張し続けるため、この機能のサポートを終了することを決定しました」と述べました。プライバシーの懸念については、 「Alexaへの音声リクエストは、Amazonの安全なクラウドに転送される際に常に暗号化され、顧客情報を安全に保つためのセキュリティ保護のレイヤーで設計されています」と説明しています。リード氏はAlexaが機能変更した理由について、「Echoデバイスで収益を上げる必要があるため」と指摘しています。音声アシス タント の専門家であるジョセフ・トゥロー氏の分析によると、Amazonは採算を度外視して集客を目的とした「ロスリーダー」としてEchoデバイスを非常に安く販売し始めたたため、Alexa搭載のEchoデバイスを5億台以上売り上げましたが、2017年から2021年の間だけで250億ドル(約3兆7000億円)以上の損失を出したそうです。そこでAmazonは、AI スタートアップ のAnthropicに80億ドル(約1兆2000万円)を投資し、事業の立て直しに 生成AI を活用しようとしているとリード氏は述べています。Alexa+に含まれる「エージェント機能」は、ユーザーの声色から緊張を読み取ったり、注文履歴や検索履歴から気になる商品のセールが始まったら知らせたり、チケット申込みのアカウントと連携して好みのチケットを探したりと、個人に寄り添ったタスクをこなすことができます。Amazonのデバイスおよびサービス部門責任者であるパノス・パナイ氏は、「新しいAlexaは、あなたのスケジュール、スマートホーム、好み、使用しているデバイス、つながっている人々、楽しんでいるエンターテインメントなど、あなたの生活のほぼすべてを把握しています」と語りました。Amazonが 生成AI 搭載の「Alexa+」を発表、Amazonプライム会員なら無料で利用可能 - GIGAZINEAlexa+は月額19.99ドル(約3000円)の サブスクリプション が必要ですが、Amazon Prime会員であれば無料で利用可能です。そのためリード氏によると、Alexa+の サブスクリプション 自体の収益が見込まれているわけではなく、Alexa+が特定の人物の好みをアカウントに結び付けるのに役立つことで、Amazonが買い手と売り手の仲介役になることが重要であるそうです。航空会社やレストラン予約会社などのサービスプロバイダーは、Alexa+がユーザーをサービスに紹介する際に、Amazonへ報酬を支払うことになります。このプラットフォーム資本主義を強化することがAmazonの収益回復戦略であり、音声録音の利用オプションを削除してAIによるクラウド学習を強化したのは、Alexa+のエージェント機能を押し出すためであるとリード氏は説明しています。リード氏は「Alexa+がより 便利 になるにつれて、ユーザーは自分の好みに関するデータをAmazonと共有することに抵抗がないかどうか選択する必要があります。Echoデバイスのプライバシー設定に抵抗があるユーザーにとっては、よりプライベートな音声アシス タント の方が良い選択かもしれません。ユーザーは、機能性とプライバシーのトレードオフに直面し、自分自身の居場所と格闘することになります」と語りました。