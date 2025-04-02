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Honey loses 4 million users after being exposed for shady tactics
https://9to5google.com/2025/03/31/honey-extension-users-dropped-chrome-march-2025/
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Honey: Automatic Coupons & Rewards - Chrome ¥¦¥§¥Ö¥¹¥È¥¢
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