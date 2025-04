by Focal Foto PayPal の子会社の PayPal Honeyが提供しているオンライン ショッピング 用ブラウザ拡張機能「Honey」で不正が行われていたことが暴露された結果、拡張機能のユーザーが2000万人から1600万人に減少したことがわかりました。Honey loses 4 million users after being exposed for shady tacticshttps://9to5google.com/2025/03/31/honey-extension-users-dropped-chrome-march-2025/

HoneyはAliExpressや eBay といったサイトでオンライン ショッピング する際に、インターネット上から探してきた クーポン コードを自動的に適用する拡張機能です。ところが、2024年12月にYouTubeチャンネルのMegaLagが投稿した動画により、Honeyが アフィリエイト リンクを改ざんして本来は インフルエンサー に支払われるはずだった アフィリエイト 収入を得るクッキースタッフィングを行ったり、ユーザーに表示される クーポン コードを操作して、本当に有利な クーポン ではなく提携企業の クーポン が使われるよう仕向けたりしていたとの疑惑が告発されました。人気のブラウザ拡張機能「 PayPal Honey」が インフルエンサー アフィリエイト 収益を盗みユーザーに不利な取引を提示していることが判明 - GIGAZINE この不正の発覚により、 PayPal Honeyは 弁護士 系YouTubeチャンネルのLegalEagleから提起されたものを含む複数の集団訴訟に直面しています。また、この問題とは別に、Honeyと同じ開発者が開発したブラウザ拡張機能「Pie Adblock」には、オープンソースの 広告 ブロッカーである「uBlockOrigin」のコードを盗用した疑いが持たれています。 広告 を見る代わりに金銭をゲットできるブラウザ拡張機能」がuBlock Originのコードを流用してGPL違反 - GIGAZINE 不正の発覚を受けて、Googleは2025年3月に拡張機能ポリシーを更新し、ユーザーに利益を与えずに アフィリエイト コードをハイジャックするといった不正行為の禁止を明記しました。その後、Honeyは拡張機能を更新して割引を提供できない場合には アフィリエイト 収入を請求しないようにしました。しかし、Honeyから離れた一部のユーザーはまだ戻っていません。IT系ニュースサイト・9to 5G oogleによると、告発動画が出回った直後にHoneyのユーザー数が2000万人から1700万人へと300万人減少したとのこと。その後、ユーザー数は1800万人に一時的に回復しましたが、記事作成時点では1600万人となっており、ピーク時から20%減少しています。また、評価も以前の4.8から4.6へと微減しました。Honey: Automatic Coupons & Rewards - Chrome ウェブストアhttps://chromewebstore.google.com/detail/honey-automatic-coupons-r/bmnlcjabgnpnenekpadlanbbkooimhnj9to 5G oogleは記事の末尾で「まだHoneyを使っていますか?」と問いかけました。