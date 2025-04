今回は合計52品目のプレゼントをドドンと大放出!GIGAZINEでレビューした機器や取材先で手に入れたグッズなどいろいろあります。普段の記事のアクセス解析だけではわからない「GIGAZINEを読んでいるのはどういう人たちなのか?」という点のリサーチも兼ねているので、「プレゼントはいらないけどアンケートには協力してもイイヨ!」という場合も回答してもらえると非常にありがたいです!

◆応募期間2025年4月2日(水)から2025年4月13日(日)23時59分まで。◆プレゼント番号リスト◆01:BenQ「EX271Q」(1名様)WQHD(2560×1440)解像度、リフレッシュレート180Hz、応答速度1ms、HDR 400対応など、動画視聴とゲームプレイの両方に役立つ機能を搭載した27インチモニターです。BenQから提供してもらいました。背面にある入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C×2です。◆02:DJI「Osmo Action 4 アドベンチャーコンボ」(1名様)4K/120fps対応のアクションカメラに、撮影用の延長ロッドや予備のバッテリーなどが付属した「Osmo Action 4 アドベンチャーコンボ」です。DJIから提供してもらいました。どのような映像が撮影できるのか、以下の記事で検証しています。「Osmo Action 4」はGoProや過去モデルと比べて長時間ムービー撮影可能 - GIGAZINE◆03:DJI「Neo Fly More コンボ」(1名様)バッテリー込みでわずか137gという軽量な機体ながら4K・30fpsでの録画が可能なドローン「DJI Neo」にコントローラーや予備のバッテリーが加わったセット品です。DJIから提供してもらいました。「手のひらから離着陸させる」という機能も備わっていて、手軽に空撮を楽しむことができます。手のひらから離着陸可能な小型ドローン「DJI Neo」ではボタン1つで「被写体を追いかける映像」や「被写体の周囲を旋回する映像」を撮影可能 - GIGAZINE◆04:Anker「Nebula Capsule Air」(1名様)高さ14cm、直径6.8cmの小型プロジェクターです。Google TVを搭載しており、これ1台でNetflixやYouTube、Amazon Prime Videoなどを楽しめます。Ankerから提供してもらいました。どんな映像が撮影できるのかは以下の記事で確認できます。ポケットサイズなのにGoogle TV搭載で単体でYouTubeの視聴も可能な最大100インチの映像投影が可能なAnkerのモバイルプロジェクター「Nebula Capsule Air」を使ってみた - GIGAZINE◆05:日本HP「HyperX QuadCast 2 USBマイク」(2名様)カーディオイド(単一指向性)、無指向性、両指向性、ステレオの4つの極性を切り替えられるマイクです。日本HPから提供してもらいました。正面のノブを使えばマイクのゲインや音量の調整、極性パターンなどを素早く切り替えできます。◆06:ワコム「Wacom Intuos Pro medium」(1名様)ワコムから提供してもらったプロ向けペンタブレット「Intuos Pro」です。幅263mm×高さ148mmの広めの読み取り範囲と、カスタマイズ可能なExpressKeyとダイヤルでイラスト制作を行えます。詳しくは以下の記事でレビューしています。ワコムの板タブ「Intuos Pro(2025)」実機レビュー、利便性上がりまくったペンタブレットの描き心地は? - GIGAZINE◆07:SB C&S「Turtle Beach React-R コントローラー」(1名様)Xbox Series X|S、Xbox One、Windowsに対応した有線コントローラーです。販売元のSB C&Sから提供してもらいました。標準的なXboxコントローラーと同じボタンに加え、背面ボタンが左右1箇所ずつ付いているのがポイント。3.5mmオーディオジャックにヘッドセットなどをつなげば、敵が忍び寄る足音や武器のリロード音を強化するTurtle Beach独自の聴覚拡張技術を利用できます。◆08:Xiaomi「Xiaomi Smart Band 8」(1名様)心拍数、フィットネス、睡眠などの健康状態を測定できるスマートバンドです。水深50mまでの防滴等級にも対応しているため、プールなど浅い場所での水泳時も利用可能。Xiaomiから提供してもらいました。◆09:Anker「Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1 Pad) ブラック」(1名様)マグネット式ワイヤレス充電、ワイヤレス充電、Apple Watch専用ワイヤレス充電の3つを1台で賄えるワイヤレス充電器です。Ankerに提供してもらいました。マグネット式ワイヤレス充電とApple Watch用ワイヤレス充電は台座を持ち上げることができます。出力はどちらも最大15W。中央がワイヤレス充電対応部で、出力は最大5Wです。◆10:EcoFlow「EcoFlow RAPID Magnetic Power Bank (5000mAh)」(1名様)マグネット式ワイヤレス充電に対応した容量5000mAhのモバイルバッテリーです。EcoFlowから提供してもらいました。本体からUSB Type-Cケーブルが伸びていて、出力30Wの急速充電を行うこともできます。◆11:アトムテック「ATOM Cam 2」「ATOM Cam Swing」「ATOM Cam GPT」(5名様)固定式カメラのATOM Cam 2、遠隔操作で左右360度&上下180度に回転させられるATOM Cam Swing、カメラで捉えた映像を生成AIで要約するATOM Cam GPTをセットにして5名様にプレゼント。アトムテックから提供してもらいました。ATOM Cam 2の使い方、設定方法などは以下記事に記載しています。3000円以下でゲットできる小型防水監視カメラ「ATOM Cam 2」は高画質&低遅延でコスパ抜群でした - GIGAZINEATOM Cam Swingは首振り機能で被写体を追跡するのがポイント。スマートカメラ「ATOM Cam Swing」を使ってみたレビュー、夜でも昼間のように見える驚きのカラーナイトビジョンや自動検知・自動追尾など便利機能を実際に使ってみた - GIGAZINEATOM Cam GPTは、映像を要約して文章を生成するという特殊なカメラです。以下の記事でレビューしています。AIで映像の内容を文章にするアトムテックのスマートカメラ「ATOM Cam GPT」は一体どんな感じに要約するのか色んな映像を撮影して確かめてみた - GIGAZINE◆12:Blackmagic Design「DaVinci Resolve Studio ライセンス」(1名様)動画の編集作業が可能なソフトウェア「DaVinci Resolve Studio」のライセンスです。これ1本で永久に使える買い切り版で、サブスクリプション費用は発生しません。Blackmagic Designに提供してもらいました。◆13:セルシス「CLIP STUDIO PAINT PRO 12カ月ライセンス 1デバイス パッケージ版」「CLIP STUDIO TABMATE 2」(1名様)iPad/Android/Windows/macOS/iPhoneのいずれか1台で利用できるイラスト・ペイント用ソフト「CLIP STUDIO PAINT PRO」の12カ月ライセンスと、お絵かきを補助する左手デバイス「CLIP STUDIO TABMATE 2」のセットです。セルシスから提供してもらいました。「CLIP STUDIO TABMATE 2」の接続方法や使い方は以下記事で解説しています。iOSとiPadOSにも対応&操作性もリニューアルした片手デバイス「CLIP STUDIO TABMATE 2」をiPad Proと接続して使ってみたレビュー - GIGAZINE◆14:クリムゾンテクノロジー「Voidol3R Windows版 ライセンスキー」(3名様)高品質かつ自然な声質変換を実現するAI声質変換方式「RVC」などが搭載されている、リアルタイムで自分の声を変えられるボイスチェンジャーソフト「Voidol3R」です。クリムゾンテクノロジーから提供してもらいました。以下の記事で詳しくレビューしています。AIでリアルタイムに高精度かつ自然なボイチェンができる「Voidol3R」用のRVC変換モデル「Megpoid」「音街ウナ」を使ってみた - GIGAZINE◆15:サンワサプライ「液晶画面付きUSBメモリ(600-IPCLED128G)」(1名様)128GBのUSBメモリに液晶ディスプレイが付いた商品です。長さ約6cmと約7cmの延長ケーブルも付属します。サンワサプライから提供してもらいました。機器に差し込むと転送速度や本体温度などを確認できます。◆16:サンワサプライ「USBハブ付きType-Cケーブル(400-HUBC34BK)」(1名様)1本でUSB Type-Cポートを2ポート増設するUSBハブです。サンワサプライから提供してもらいました。ポートのうち片方はUSB 2.0、もう片方はUSB 5G(USB3.2 Gen1)です。◆17:サンワサプライ「MagSafe対応スマホスタンド(200-STN082)」(1名様)折りたためるマグネット式のスタンドです。サンワサプライから提供してもらいました。こんな感じでスマートフォンを固定することができます。◆18:サンワサプライ「マグネット取付けアームスタンド(100-LATAB023)」(1名様)クランプで机などに固定して使うアームスタンドです。先端がマグネットになっていて、スマートフォンなどを固定することができます。サンワサプライから提供してもらいました。アームの取付位置が上と横、机の反対側に当たる面の計4箇所にあるのが特徴。机に横向きで取り付けてアームを下に向けるなど、自由な配置が可能です。◆19:サンワサプライ「USB Type-Cドッキングステーション(USB-CVDK18)」(1名様)スタンドとドッキングステーションが一体となった商品です。サンワサプライから提供してもらいました。背面にLANポート、USB Type-Aポート×2、HDMIポート×2、USB Type-Cポート×2が配置されていて、ケーブルをスッキリまとめることができます。横から見るとこんな感じ。タブレットなどをスタンド部に立てかけることもできます。◆20:サンワサプライ「ドリンクホルダー付きヘッドホンフック(PDA-STN74BK)」(1名様)クランプ式のヘッドホンフックにドリンクホルダーが付いた品。サンワサプライから提供してもらいました。机に取り付け、タンブラーを置いてみるとこんな感じの見た目になります。ドリンクホルダーの下にヘッドホンフックがあります。イヤホンでも引っかけることが可能。◆21:サンワサプライ「USB Type-C両側コネクタ540°回転ケーブル(KU-CCP100KAW18BK)」(1名様)コネクタ部が左右180度+水平360度に回転するUSBケーブルです。サンワサプライから提供してもらいました。こんな感じに回転します。コネクタ部が左右360度+水平180度に回転するサンワサプライの「両側コネクタ540度回転ケーブル KU-CCP100KAW18BK」レビュー - YouTube◆22:アクロニス「Acronis True Image アドバンス 1年分ライセンス」(3名様)ディスクのクローン作成、バックアップ、マルウェア対策などの機能が使えるセキュリティソフト「Acronis True Image」の1年分のライセンスです。PC、Mac、iPhone、Androidなどに、最大3台までインストールできます。アクロニスから提供してもらいました。クラウドストレージを500GB分利用可能な「アドバンス」のライセンスとなっていて、赤枠で囲っている「フルイメージバックアップ」や「高度なマルウェア対策」などの機能を利用できます。◆23:山善「減煙カセットガスグリル“XGRILL Portable” YGM-GS1」(1名様)カセットガスタイプの焼き肉グリルです。カセットガス3本のおまけ付きで山善から提供してもらいました。油を効率的に下へ落とす設計で、煙の量が抑制されます。◆24:山善「アコーディオンスツール ACCO-S25」(1名様)アコーディオンのように伸縮するスツールです。山善から提供してもらいました。最大まで伸ばすと高さ45cmになるスツールが、折りたたむと6.5cmにまで小さくなります。幅と奥行きは31.5cm。取っ手も付いているので持ち運びしやすいです。◆25:サーモス「真空断熱ケータイマグ(JOY-1000 ライトパープル)」(1名様)保温・保冷効力がある1Lサイズの水筒です。飲み口はこんな感じ。飲み口穴の上に突起が設けられた「フルイドテック構造」をしており、一度に多くの飲料が流れ出てしまわないようになっています。輪っかが付いているので持ち運びしやすいです。◆26:キングジム「ポタラ」(2名様)防犯ブザーにライトがついた商品。首から提げて足元を照らし、緊急時には本体を引っ張って88dBのブザーをならすことができます。キングジムから提供してもらいました。カラーは「シロ」と「クロ」の2種があり、どちらが当たるかはランダムです。以下の記事で詳しくレビューしています。LEDライトと防犯ブザーがフュージョンした「ポタラ」の音量や使い心地をチェックしてみた - GIGAZINE◆27:HARIO「フタがガラスのご飯釜1〜2合 GNR-150-B-W」(1名様)その名の通りフタがガラスになっていて、ご飯が炊けていく様子が見えるのが特徴のごはん釜です。本体は耐熱陶器、フタは耐熱ガラスでできています。火にかけてご飯を炊くスタイルで、炊き上がりはホイッスルでお知らせしてくれます。◆28:ELECOM「DENTNICS デンタルウォッシャー HC-JF01BK」(1名様)パルスジェット水流で食べカスや汚れを除去するデンタルウォッシャーです。ELECOMから提供してもらいました。本体は充電式で、本体からホースを伸ばして付属のタンクや市販のコップなどから水を給水することが可能。以下の動画で機能が紹介されています。【ELECOM】デンタルウォッシャー - YouTube◆29:ビサイド「狐のかえり道 Nintendo Switch ダウンロード版」(3名様)「狐巫女」の舞を見て、変わっているところを見つけたら「偽」のボタンを、変わっていないと思ったら「真」のボタンを押す間違い探しゲームです。ビサイドから提供してもらいました。『狐のかえり道』公式PV ボイスVer.【狐巫女(CV: 内田真礼)】 - YouTube◆30:PLAYISM「メタルブリンガー PlayStation 5 ダウンロード版」(2名様)人型アンドロイドや大型重機をカスタマイズして自分だけの一体を作りだし、迫り来る敵を打ち倒すローグライトアクションゲームです。PLAYISMから提供してもらいました。『メタルブリンガー』発売日発表トレーラー - YouTube◆31:PLAYISM「救国のスネジンカ Nintendo Switch ダウンロード版」(2名様)「溶鉄のマルフーシャ」の続編に当たるシューティングゲームです。シンプルな操作性とハイテンポな展開はそのままに、民間軍事企業の有期契約社員「スネジンカ」としての物語が始まります。救国のスネジンカ | コンソール版のリリース PV - YouTube◆32:イマジニア「ミステリーの歩き方 Nintendo Switch パッケージ版」(1名様)現代と過去を行き来して30年前の未解決事件の真相に迫るミステリーアドベンチャーです。イマジニアから提供してもらいました。全3部作からなる連続ドラマ仕立てで、フルボイスで構成された本格的なストーリーを楽しむことができます。Nintendo Switch「ミステリーの歩き方」動画第二弾 - YouTube◆33:イマジニア「Fit Boxing 3 Nintendo Switch パッケージ版」(1名様)Nintendo SwitchのJoy-Conを握り、リズムゲーム感覚でエクササイズを行うゲームの第三弾です。イマジニアから提供してもらいました。石田彰さんや早見沙織さんなど、豪華声優陣が声を当てたトレーナーと一緒にトレーニングできます。Fit Boxing 3 追加インストラクター「ヒロ(CV.石田彰)」配信 - YouTube◆34:イマジニア「おうちでゴルフ練習 パターうまくな〜る! Nintendo Switch パッケージ版」(1名様)Joy-Conをパターに見立ててスイングする、パターに特化したゴルフ練習ゲームです。イマジニアから提供してもらいました。Joy-Conの計測機能でフェース角度が0.1度単位で計測可能とのことです。【おうちでゴルフ練習 パターうまくな〜る!】WEB CM - YouTube◆35:イマジニア「みんなのカーリング Nintendo Switch パッケージ版」(1名様)ソフト1本で最大4人まで協力・対戦が可能なカーリングゲームです。イマジニアから提供してもらいました。日本カーリング協会公認のソフトで、ストーンの挙動などが細部にわたってリアルに再現されている本格派のゲームです。Nintendo Switchソフト「みんなのカーリング」CM 60秒Ver. - YouTube◆36:Live Wire「レイディアントシルバーガン Nintendo Switch パッケージ版」(3名様)トレジャーが開発し1998年にアーケードゲームとしてスタートしたシューティングゲーム「レイディアントシルバーガン」を移植した作品です。上下左右あらゆる方向から襲いかかる敵、そしてその先に待ち受ける23体のボスたちを撃破するゲーム。Live Wireから提供してもらいました。7+1種類の武器を使い分ける縦スクロールSTG「レイディアントシルバーガン」をNintendo Switchでプレイしてみた - GIGAZINEどのような戦闘が楽しめるのか、以下の記事で紹介しています。7+1種類の武器を使い分ける縦スクロールSTG「レイディアントシルバーガン」をNintendo Switchでプレイしてみた - GIGAZINE◆37:ホビージャパン「フォー・ア・クラウン」(1名様)62枚のカードと通貨を使い、「ルビー」を奪い合うデッキ構築ゲームです。ホビージャパンから提供してもらいました。プレイ人数は3〜5人、プレイ時間は約30分です。◆38:ホビージャパン「マインドマッチ」(1名様)プレイヤーのうち1人が「送信者」、残りが「受信者」となり、送信者が連想した言葉を受信者が当てていくパーティーゲームです。プレイ人数は3〜5人、プレイ時間は約30分です。ホビージャパンから提供してもらいました。◆39:ホビージャパン「サイバーパンク:エッジランナーズ ミッション・キット」「サイバーパンクRED」(1名様)ゲーム「サイバーパンク2077」の元ネタに当たるTRPG「サイバーパンク2.0.2.0.」シリーズの最新版、「サイバーパンクRED」と、サイバーパンク2077の世界を舞台に構成されたオリジナルアニメーション「サイバーパンク:エッジランナーズ」の世界を疑似体験できるTRPG「サイバーパンク:エッジランナーズ ミッション・キット」をセットにして1名様にプレゼント。ホビージャパンから提供してもらいました。サイバーパンク:エッジランナーズ ミッション・キットは、サイバーパンク:エッジランナーズ最終話の後日談を描く長編シナリオです。サイバーパンクREDはA4ハードカバー・456ページフルカラーの巨大な1冊の本。ゲームに必要な情報が詰まっています。◆40:ジーピー「転スラ しょうぎ」(2名様)4×3マスの小さい盤の上で計4種の駒を使って遊ぶミニ将棋「どうぶつしょうぎ」と、TVアニメ「転生したらスライムだった件」がコラボして誕生した商品です。ジーピーから提供してもらいました。◆41:ジーピー「いみとりかるた」(2名様)読み手が読む「言葉の意味」を聞き、対応する言葉を取るというカルタ系ゲームです。「小学館 例解学習国語辞典」が参考にされていて、小学1年生〜3年生の基本語を集めた「初級」、4年生〜6年生レベルの「上級」、基本語以外から選定された「発展」など、複数のレベルから構成されているので、子どもから大人まで楽しめます。◆42:アークライト「アクワイア」(1名様)1960年代から長く親しまれている、ホテルの買収をテーマとしたボードゲームです。アークライトから提供してもらいました。プレイ人数は2〜6人、プレイ時間は90分です。◆43:すごろくや「スカイチーム」(1名様)飛行機の着陸をテーマにしたボードゲームです。すごろくやから提供してもらいました。「飛行機の姿勢を保つ」「滑走路に進入する」「無線を使ってコンタクトを取る」など、飛行機の操縦士になった気分を楽しめるゲームになっています。その他、詳しい遊び方などは以下の記事で紹介しています。どんどん低くなる高度・迫り来る滑走路・エンジンやフラップをサイコロで制御し墜落を回避せよ!2人で協力し飛行機を無事に空港へ着陸させるボードゲーム「スカイチーム」プレイレビュー - GIGAZINE◆44:Engames「いまさら聞けないビジネス用語ゲーム」(1名様)「センス」「マインド」「ストラテジー」などのビジネス用語を「カタカナ語を使わず」解説するというボードゲームです。1人がお題のビジネス用語を説明するので、周りの人は何の用語について話しているのかを早いもの勝ちで推測します。当てれば回答者が得点ゲット、説明時にカタカナ語を使っていることを指摘した人にも点が入ります。Engamesから提供してもらいました。◆45:原書房「クリンゴン語辞典」(1名様)SF作品「スター・トレック」に登場する独自の言語「クリンゴン語」の文法、発音、音韻、単語の意味などを解説した書籍です。原書房から提供してもらいました。単なる単語の羅列にとどまらず、品詞の活用形など細かい部分まで網羅されています。◆46:Loop「Loop Switch 2」(1名様)定価約9000円の「耳栓」です。電池などは一切なく、本体のダイヤルを回すことで3つのモードを切り替えて周囲のノイズを低減します。Loopから提供してもらいました。◆47:paiza「オリジナルTシャツ ホワイト(M×2、L×2、XL×1)&ブラック(M×2、L×2、XL×1)」(1名様)ITエンジニア向け転職・就職・学習プラットフォーム「paiza」から提供してもらったオリジナルTシャツです。表にpaizaのロゴ、裏にプラモ風のロゴデザインが描かれています。◆48:エンスカイ「ペーパーシアター 葬送のフリーレン 勇者一行」(1名様)レーザーカットされたパーツを切り離し、貼り付けて組み立てるだけでアニメの風景を映し出せる品です。エンスカイに提供してもらいました。ペーパーシアターがどんなものなのかは以下の動画で解説されています。2分で分かるペーパーシアター - YouTube◆49:ビサイド「どこでもいっしょ 25周年アニバーサリーぬいぐるみ」(1名様)「どこでもいっしょ」シリーズの生誕25周年を記念して製作されたぬいぐるみです。ビサイドから提供してもらいました。大きさは幅約180mm×奥行き180mm×高さ300mm。幅71.6mm×厚さ7.80mm×高さ147.6mmの「iPhone 15」を持たせて大きさを比較してみました。◆50:富士通クライアントコンピューティング「ふくまろ ぬいぐるみ」(1名様)富士通クライアントコンピューティングのオリジナルAIアシスタント「ふくまろ」のぬいぐるみです。ふくまろは、普段は「FMV」シリーズのパソコン画面の中で動いていて、家電の操作や音楽の再生などをアシストしてくれるというキャラクター。富士通クライアントコンピューティングから提供してもらいました。◆51:アニメ・映画・その他グッズ(1名様)取材で手に入れたグッズ、編集部員が鑑賞した映画の入場特典など複数の品をまとめて1名様にプレゼントします。内容は以下の通りです。・「PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX」入場者特典・「トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦」入場者特典ポストカード&パンフレット付属クリアファイル・「ベルサイユのばら」来場者特典第3弾・マリー・アントワネット目力変身カード・「メイクアガール」入場者プレゼント第1弾・安田現象描き下ろしイラストカード・「ロボット・ドリームズ」3週目入場者特典ポストカード「“夏の日の記憶” ポストカード」・「美男高校地球防衛部ETERNAL LOVE!」入場者特典クリアファイル・『「宇宙戦艦ヤマト」という時代 西暦2202年の選択』入場者プレゼント・名場面生コマフィルム・「アムリタの饗宴」入場者特典・坂本サク監督描き下ろしイラストステッカー・「ソニック×シャドウ TOKYO MISSION」入場者特典・エピソード0収録特別漫画冊子・「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」<後章>入場者特典第1弾・浅野いにお描き下ろし スペシャルイラストカード・「パリピ孔明 Road to Summer Sonia」入場者特典描き下ろしイラストカード(孔明+英子)(楽曲ダウンロードコードは期限切れのため使用不可)・「マッドマックス:フュリオサ」入場者特典スペシャルアート・ステッカー 第1弾・「ライド・オン」入場者特典ポストカード・「仮面ライダー THE WINTER MOVIE ガッチャード&ギーツ 最強ケミー☆ガッチャ大作戦」入場者特典第1弾 ライドケミートレカパック(冬映画スペシャルver.)・「傷物語-こよみヴァンプ-」2週目入場者特典ラバーストラップ(10歳バージョン)・「好きでも嫌いなあまのじゃく」入場者特典・映画フィルム風クリアしおり第1弾(バスでの出会いシーン)・USJと日本航空のコラボステッカー・⼤阪駅⻄側地区アートプロジェクト「WARP(ワープ)」ミニトートバッグ&「噴水小僧」ビジュアルステッカー&缶バッジ・「アルドノア・ゼロ(Re+)」来場者特典1週目・キャラクターデザイン・松本昌子描き下ろしランダムポストカード(アセイラム・ヴァース・アリューシア)・「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」1週目入場者プレゼント・後藤リウ書き下ろし短編小説「月光のワルキューレ」&「二人の逃避行」・「機動戦士ガンダム アーセナルベース」プロモーションカード「イモータルジャスティスガンダム」2枚・「えいがのおそ松さん」入場者特典第1弾 描き下ろしコースター(ニートver.)(一松)・「おそ松さん 魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会」入場者特典第1弾 描き下ろしイラスト使用ランダムコースター(トド松)・「ひつじのショーン ムービー・フェスティバル with ウォレスとグルミット」入場者特典第2弾 オリジナルアクリルスタンド(集合2)・「シリーズ45周年記念!映画ドラえもんまつり」入場者プレゼント スペシャルステッカー・「ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ」IMAX版鑑賞者特典ポスター・「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD」第4弾入場者プレゼント・種村有菜撮り下ろしビジュアルカード グループA(御堂虎於)・「劇場版ブルーロック -EPSIODE 凪-」入場者特典第4弾・漫画担当三宮宏太描き下ろしミニ色紙(凛)+「ブレバト」ゲーム内サポートカードのリアルカード(玲王)・「劇場版ポールプリンセス!!」入場者特典第1弾・サイン入りキャラステッカー(星北ヒナノ)・「忍風戦隊ハリケンジャーでござる シュシュッと20th Anniversary」入場者特典キャラクタートレーディングカード・1週目(大江戸ハリケンレッド)・「株式会社ガンダムが贈る 水星の魔女EXPO」スペシャルブックレット&コースター&ステッカー8種・「特捜戦隊デカレンジャー 20TH ファイヤーボールブースター」入場者特典1週目・オリジナルビジュアルカード(デカブルー/戸増宝児)・劇場版「ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉」入場者特典第1弾:書き下ろし小説収録 特別小冊子 「また星は巡る AFTER "ROAD TO THE TOP"」(ゲームアイテムと交換できるシリアルコードは付属せず)・劇場用再編集版「ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP」入場者プレゼント・描き下ろしミニ色紙(テイエムオペラオー)(ゲームアイテムと交換できるシリアルコードは付属せず)・劇場版「モノノ怪 唐傘」入場者特典アートカード・劇場版「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEスターリッシュツアーズ」スターリッシュツアーズ ライブチケット 裏面アイドルメッセージ付き(一十木音也)・劇場総集編「幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR」入場者プレゼント・キャラクターデザイン 山本由美子描き下ろしミニ色紙(ヨハネ)・日清食品「カップヌードル イカフォーク」(日清食品からの提供)・KFC×原神「原神コラボ・マジシャンパック 限定デザインディナーBOX」未使用ボックス&コラボビジュアルチケットファイル(リネット)◆52:Amazonギフトカード 1万円分(1名様)Amazonで使える1万円分のギフトカードです。すべての景品は基本的に一度開封して撮影しています。◆当選者発表2025年4月14日(月)に抽選を開始し、早ければ4月14日中に当選者へ当選通知メールを送ります。当選通知メールはアンケート回答時に入力してもらったメールアドレスに送信するので、回答する際は受信可能なメールアドレスを入力してください。当選通知メールを受け取ったらメール本文内の記載に従って発送先住所などを連絡してください。当選通知メールは「@gigazine.net」のドメインからのみ送信します。メールは高確率でスパム扱いされており、「当選していたのに気付くのが遅れた……」という悲しいケースが過去に何度も繰り返し発生しているので、時期が来たら定期的にメールをチェックしてください!なお、当選者からの返信が期限までになかった場合は次点の候補者に権利が移動することになります。応募締め切りから数週間後に当選通知メールが届くということもあるので、こまめに受信確認するといいことあるかも。◆プレゼントへの応募フォームということで、プレゼントへの応募は以下のアンケートフォームからどうぞ!2025年春プレゼントアンケートフォーム◆GIGAZINEへのプレゼント毎日記事を掲載するため全力を出してヘロヘロになっているGIGAZINE編集部のために、以下のAmazon欲しいものリストからプレゼントを贈ってもらえるとうれしいです!GIGAZINE編集部の欲しいものリスト