音楽フェス「ライジングサンロックフェスティバル 2025」椎名林檎＆くるり出演

豊かな自然に囲まれた北海道の広大な敷地内で行われる、野外ロックフェスティバル「ライジングサンロックフェスティバル」。点在する特設ステージでほとんど同時進行でライブが行われ、好みの場所・順番で音楽を楽しむことができる。2024年の開催では、東京スカパラダイスオーケストラやフジファブリック、クリープハイプ、My Hair is Badらが会場を盛り上げた。

続く2025年は、5つの特設ステージに人気アーティストたちが集結。シンガーソングライターの椎名林檎やヒップホップグループ・梅田サイファーのほか、ロックバンドのくるり、SUPER BEAVER、マカロニえんぴつ、sumikaなどが出演する。

出演アーティスト

Aooo / 梅田サイファー / キュウソネコカミ / クジラ夜の街 / CLAN QUEEN / グループ魂 / くるり / ザ・クロマニヨンズ / サニーデイ・サービス / 佐野元春 & THE COYOTE BAND / 椎名林檎 / jo0ji / SUPER BEAVER / SCOOBIE DO / ストレイテナー / sumika / 10-FEET / TOOBOE / ハルカミライ / THE BOYS&GIRLS / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ / muque / MONO NO AWARE / 礼賛 / RIP SLYME / 緑黄色社会 / EZOIST ほか



※第1弾アーティストラインナップ。

開催概要

「ライジングサンロックフェスティバル 2025」

開催日:2025年8月15日(金)・16日(土)

会場:北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

住所:北海道石狩市新港中央1丁目 / 小樽市銭函5丁目

チケット

<チケット種類>

◾️入場券

・通し入場券 31,000円

・15日券 15,000円

・16日券 20,000円

◾️テントサイト・オートキャンプ付入場券

・HEAVENʼSテントサイト付通し⼊場券 37,000円

・HAPPINESSテントサイト付通し⼊場券 37,000円

・FORESTテントサイト付通し⼊場券 37,000円

・オートキャンプ付通し⼊場券 47,000円

◾️駐車券

・HEAVENʼS駐車券 8,000円

・FOREST駐車券 8,000円

・注釈付HEAVENʼS駐車券 6,000円

※小学生以下入場無料。要保護者同伴者。

※ペット入場不可。



<チケット受付>

◾️抽選受付(HAPPINESSテントサイト付通し⼊場券のみ)

受付期間:4月5日(土) 12:00〜

チケット取扱:ローチケ、イープラス、チケットぴあ

※リセールの実施はなし。

※販売時期はチケットにより異なる。詳しくは公式サイトを参照。

