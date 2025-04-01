Leica¥«¥á¥éÅëºÜ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Þ¥Û¡ÖXiaomi 15¡×¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª

´ûÊóÄÌ¤ê¡¢¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ¡Ê°Ê²¼¡¢¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï13Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¸÷³Øµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¡ÖLeica Camera¡Ê°Ê²¼¡¢¥é¥¤¥«¡Ë¡×¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ¤·¤¿5GÂÐ±þ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖXiaomi 15¡Ê·¿ÈÖ¡§24129PN74G¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖXiaomi 15 Ultra¡Ê·¿ÈÖ¡§25010PN30G¡Ë¡ÊXiaomi CommunicationsÀ½¡Ë¤òÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥é¥¤¥«¤Ïº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥á¥é¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÎXiaomi 15 Ultra¤Ï¹â¤¤¥«¥á¥éÀ­Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤Æ¤ÏÇØÌÌ¤Î¥«¥á¥éÉôÊ¬¤¬Âç¤­¤¯Èô¤Ó½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖXiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition¡×¤òÁõÃå¤·¤Æ¥«¥á¥é¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥«¥á¥é¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤Ç¤Ï¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤ÎXiaomi 15¤Ïºòº£¤ÎÂç²èÌÌ²½¤¬¿Ê¤à¥¹¥Þ¥Û»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈæ³ÓÅª¤Ë¾®¤µ¤á¤Î6.36¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1.38mm¤Î¥Ù¥¼¥ë¥ì¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ²£Éý71.2mm¤ÇÊÒ¼ê¤Ç¤âÊ¸»úÆþÎÏ¤äÁàºî¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¤Ë¤ÏºÇ¾å°Ì¤ÎQualcommÀ½¡ÖSnapdragon 8 Elite Mobile Platform¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢ÂçÍÆÎÌ5240mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¹»þ´Ö¡¢¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿AIµ¡Ç½¤âË­ÉÙ¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¡Ç½Åª¤Ë¤ÏXiaomi 15 Ultra¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥«¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥È¥ê¥×¥ë¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëXiaomi 15¤¬¤¤¤è¤¤¤è2024Ç¯4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤è¤êXiaomi 15¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£


Xiaomi 15¤ÎÀµÌÌ¡£6.36¥¤¥ó¥Á¤Ê¤Î¤Ç¾¯¤·¤À¤±¾®¤µ¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í

Xiaomi 15¤ÏXiaomi¤¬Å¸³«¤¹¤ëºÇ¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖXiaomi 15¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉ¸½à¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¤ÎÉ¸½à¥â¥Ç¥ë¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÈÇ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤¤¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡Ë¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²Á³Ê¡Ê¶â³Û¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¤¬¤é´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤ÏÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬256GB¤Ç123,000±ß¡¢512GB¤Ç138,000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë12GB¤Ç¡¢ËÜÂÎ¿§¤Ïº£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¥ê¥­¥Ã¥É¥·¥ë¥Ð¡¼¤Û¤«¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î4¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£

ÈÎÇäµòÅÀ¤ÏÆ±¼Ò¤Î¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡Ê http://mi.com/jp/ ¡ËÆâ¤Ë¤¢¤ë¸ø¼°Web¥¹¥È¥¢¤äÄ¾±ÄÅ¹¡ÖXiaomi Store¡×¤Î¤Û¤«¡¢Xiaomi¸ø¼° ³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¤äAmazon.co.jp¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥é¥¤¥¹¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡ÊEC ¥«¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢¥³¥¸¥Þ¡¢¾å¿·ÅÅµ¡¡¢¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥­¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¤È¤¤¤Ã¤¿EC¥µ¥¤¥È¤äÎÌÈÎÅ¹¡¢¤µ¤é¤Ë²¾ÁÛ°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡ÊMVNO¡Ë¤Î¡ÖIIJmio¡×¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Ê¤ª¡¢ÎÌÈÎÅ¹¤Î¤¦¤Á¤Î¥³¥¸¥Þ¤ª¤è¤Ó¾å¿·ÅÅµ¡¡¢¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¤ÏEC¥µ¥¤¥È¤Î¤ß¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¥­¥Ã¥É¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ï512GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Î¤ß¤¬¸ø¼°Web¥¹¥È¥¢¤äXiaomi Store¤Ç¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿2025Ç¯4·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ð¥ó¥É¡ÖXiaomi Smart Band 9¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ëÈ¯Çäµ­Ç°¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ê https://www.mi.com/jp/event/xiaomi-15-premiere ¡Ë¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¥é¥¤¥«¶¦Æ±³«È¯¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à

ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬ÇÈÂÇ¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥­¥Ã¥É¥·¥ë¥Ð-¤È¤Ê¤ê¡¢±úÆÌ¤Î¤¢¤ë¶ÀÌÌ»Å¾å¤²¤Ç¡¢Â¾¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÇØÌÌ¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Xiaomi 15¤Î¥ê¥¢¥«¥á¥é¤Ï¥é¥¤¥«¶¦Æ±³«È¯¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç14mm¤«¤é120mm¤Þ¤Ç¤Î¾ÇÅÀµ÷Î¥¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¥é¥¤¥«¤Î¸÷³Ø¥ì¥ó¥º¡ÖSummilux¡×¡Ê¥¢¥ó¥Á¥°¥ì¥¢¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°7PÈóµåÌÌ¹âÆ©²áÎ¨¥ì¥ó¥º¡¢¹Ê¤êFÃÍ1.62¡Ë¡¢XiaomiÆÈ¼«¤ÎÂç·¿¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¡ÖLight Fusion 900¡×¤Ë¤Æ¹â²òÁüÅÙ¤Ê¼Ì¿¿»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£60mm¤Î¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Ë¾±ó¥«¥á¥é¡¢14mm¤ÎÄ¶¹­³Ñ¥«¥á¥é¤Ë¤ÆÉý¹­¤¤»£±Æ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


Xiaomi 15¡Ê¥ê¥­¥Ã¥É¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ë¤Îº¸Â¦ÌÌ



Xiaomi 15¡Ê¥ê¥­¥Ã¥É¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ë¤Î±¦Â¦ÌÌ



Xiaomi 15¡Ê¥ê¥­¥Ã¥É¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ë¤Î¾åÉô



Xiaomi 15¡Ê¥ê¥­¥Ã¥É¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ë¤Î²¼Éô

¤Þ¤¿É¸½à¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤Ï¾ÇÅÀµ÷Î¥23mm¡¢35mm¡¢60mm¡¢75mm¡Ê¤È¤â¤Ë35mm´¹»»¡Ë¤òÁªÂò¤Ç¤­¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ì¥ó¥º¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Æ¥Ü¥±¤Î¼ïÎà¡Ê±²´¬¤­¥Ü¥±¡¢¥½¥Õ¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡¢¥ï¥¤¥É¡¢¥Ð¥Ö¥ë¡Ë¤«¤éÁªÂò¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢¥ß¥é¡¼¥ì¥¹¥«¥á¥é¤Î¤è¤¦¤Ê³¨ºî¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£


¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¾ÇÅÀµ÷Î¥¤òÁªÂò



¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ì¥ó¥º¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Ü¥±¤Î¼ïÎà¤òÁªÂò

¤½¤ÎÂ¾¤Î»£±Æµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¹¥Ê¥Ã¥×ÍÑ¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¾ÇÅÀµ÷Î¥¤Ç¥­¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É0.6ÉÃ¡¢¥é¥¤¥«¤Î¥Ó¥å¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¤òÌÏ¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥Õ¥ì¡¼¥àµ¡Ç½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è»£±Æ¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤¬ºÇÂç8K 30fps¤ÎDolby VisionR¤ËÂÐ±þ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ÇÅÀµ÷Î¥¤Ç¤Ï4K 60fpsµ¬³Ê¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÆ°²è»£±Æ¤ËÂÐ±þ¡£4¥Þ¥¤¥¯¥¢¥ì¥¤¤Ç¡¢Ìµ»Ø¸þÀ­¡¢Á°Êý¡¢¸åÊý¡¢µ°À×¤ÎÏ¿²»¥â¡¼¥É¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


ºîÎã¡Ê23mm¡¢¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¥â¡¼¥É¡Ë



ºîÎã¡Ê23mm¡¢¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¥â¥Î¥¯¥í¥â¡¼¥É¡Ë



ºîÎã¡Ê35mm¡¢¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥½¥Õ¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡Ë



ºîÎã¡Ê14mm¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¡Ë

Á°½ÒÄÌ¤ê¡¢Xiaomi 15¤ÏÌó6.36¥¤¥ó¥Á¤Ç²òÁüÅÙ¤¬1200¡ß2670¥É¥Ã¥È¤ÎCrystalRes AMOLED¡ÊÍ­µ¡EL¡Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1.38mm¤Î¥Ù¥¼¥ë¥ì¥¹Àß·×¤Ë¤Æ94¡ó¤Î²èÌÌÀêÍ­Î¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂçµ±ÅÙ3200nits¡¢ºÇÂç120Hz¤Î²ÄÊÑ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¡¢12bit¥«¥é¡¼¡Ê680²¯¿§É½¼¨¡Ë¡¢DCI-P3¡¢¸¶¿§PRO¡¢Pro HDR¡¢HDR10+¡¢Dolby Vision¤Ê¤É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»ëÇ§À­¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


Xiaomi 15¤Ï6.36¥¤¥ó¥Á¤ÇCrystalRes AMOLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤

¤Þ¤¿Snapdragon 8 Elite Mobile Platform¤ÏÁ°À¤Âå¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆCPUÀ­Ç½¤ò45¡ó¡¢GPUÀ­Ç½¤ò44¡ó¸þ¾å¤·¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯À­Ç½¤Ï¾ÃÈñÅÅÎÏ¤â46%¤ÈÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖXiaomi IceLoop¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉé²Ù¤Î¹â¤¤Áàºî¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤ÆÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¥¢¥×¥ê¡ÖAntutu Benchmark¡×¤Ç¤ÏÁí¹ç¥¹¥³¥¢250Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¹â¤¤ÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


Antutu Benchmark¤Ç250Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È

OS¤ÏXiaomi HyperOS 2¤òÅëºÜ¤·¡¢Xiaomi HyperCore¡¢Xiaomi HyperConnect¡¢¡ÖXiaomi HyperAI¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Xiaomi HyperCore¡¢Xiaomi HyperConnect¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤µ¡¢Â¾¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀÜÂ³À­¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


Xiaomi HyperOS 2¤òÅëºÜ

Xiaomi HyperAI¤ÏAIÊ¸¾ÏºîÀ®¡¢AI²»À¼Ç§¼±¡¢AIËÝÌõ¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ä¡¼¥ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£AIµ¡Ç½¤Ï¡¢ÀßÄê¤ÎAI¥¢¥×¥ê¥Ö¡¼¥¹¥È¤Ëµ¡Ç½¾Ò²ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


AI¥¢¥×¥ê¥Ö¡¼¥¹¥È¤ÈAIÊ¸¾ÏºîÀ®¤ÎÎã¡ÊÎ¹¹Ô¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò¼«Æ°À¸À®¡Ë

AI¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÏAI²èÁüÊÔ½¸¡¢AI²èÁü³ÈÄ¥¡¢AI¾Ã¤·¥´¥à¡¢AI È¿¼Í½üµî¡¢AI¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¹¥«¥¤¡¢AI ¥Õ¥£¥ë¥à¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢²èÁü¤ò¿×Â®¤«¤Ä´ÊÃ±¤ËÊÔ½¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Google Gemini¤ÈGoogle¤«¤³¤Ã¤Æ¸¡º÷¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


AI¾Ã¤·¥´¥à¤Ç¡Ö¿Í¤ò¾Ã¤¹¡×¤Î¼Â»ÜÎã

¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤ÆXiaomi¥·¡¼¥ë¥É¥¬¥é¥¹¤ÈXiaomi¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¼¤Ë¤è¤ëÂÑµ×À­¡¢IP6X¡¦IPX8ËÉ¿åËÉ¿ÐÀ­Ç½¡¢90W Xiaomi ¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÂÐ±þ¡¢5410mAhÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅëºÜ¡¢Dolby AtmosÂÐ±þ¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ÅëºÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Xiaomi 15¤Ï¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ê¤¬¤é¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥«¶¦Æ±³«È¯¥«¥á¥é¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤¼Ì¿¿¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥«¥á¥é¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£

¡ãXiaomi 15¤Î¼ç¤Ê»ÅÍÍ¡ä
À½ÉÊÌ¾¡ÊÆÉ¤ßÊý¡ËXiaomi 15¡Ê¥·¥ã¥ª¥ß ¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë
·¿ÈÖ24129PN74G
¥µ¥¤¥ºÌó152.3¡ß71.2¡ß8.08mm¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
Ìó152.3¡ß71.2¡ß8.48mm¡Ê¥ê¥­¥Ã¥É¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ë
¼ÁÎÌÌó191g¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
Ìó192g¡Ê¥ê¥­¥Ã¥É¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ë
ËÜÂÎ¿§¥ê¥­¥Ã¥É¥·¥ë¥Ð¡¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Ìó6.36¥¤¥ó¥Á1200¡ß2670¥É¥Ã¥ÈLTPO AMOLED¡ÊÍ­µ¡EL¡Ë
HDRÉ½¼¨¢þ
¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡ËQualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Platform¡Ê·¿ÈÖ¡§SM8750-AB¡Ë
CPU¥ª¥¯¥¿¥³¥¢¡Ö4.32GHz Oryon V2 Phoenix L¥³¥¢¡ß2¡Ü3.56GHz Oryon V2 Phoenix M¥³¥¢¡ß6¡×
GPU¥É¥Ç¥«¥³¥¢¡Ö1.2GHz Adreno 830¡×¡Ë
ÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë12GB¡ÊLPDDR5X¡¢8533Mbps¡Ë
ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸256GB¡¢512GB¡ÊUFS 4.0¡Ë
³°Éô¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¼
¥ê¥¢¥«¥á¥éÌó5000Ëü²èÁÇCMOS¡¿¹­³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF1.62¡¢23mm¡Ë¡¢Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡¿Ä¶¹­³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.2¡¢14mm¡Ë¡¢Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡¿Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¡ÊF2.0¡¢60mm¡Ë
¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥éÌó3200Ëü²èÁÇCMOS¡¿¹­³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.0¡¢21mm¡Ë
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ5240mAh¡Ê¼è³°ÉÔ²Ä¡Ë
ÀÜÂ³Ã¼»ÒUSB Type-C¡ÊUSB 3.2 Gen 2¡¢Display Port¡¢OTG¡Ë
µÞÂ®½¼ÅÅºÇÂç90W
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅºÇÂç50W
À¸ÂÎÇ§¾Ú»ØÌæ¡Ê²èÌÌÆâ¡¦Ä¶²»ÇÈ¼°¡Ë¡¢´é
ËÉ¿å¡¿ËÉ¿Ð¡¿ÂÑ¾×·â¡û¡ÊIPX8¡Ë¡¿¡û¡ÊIP6X¡Ë¡¿¡¼
¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡¿NFC¡Ë¡û¡¿¡¼
¥ï¥ó¥»¥°¡¿¥Õ¥ë¥»¥°¡¼¡¿¡¼
FM¥é¥¸¥ª¡¿¥ï¥¤¥ÉFM¡¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥é¥¸¥ª¡¼¡¿¡¼¡¿¡¼
¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¢þ
ÌµÀþLAN¡ÊWi-Fi¡ËIEEE802.11a¡¿b¡¿g¡¿n¡¿ac¡¿ax¡¿be½àµò¡Ê
BluetoothVersion 6.0¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¡Ë
VoLTE¡¿VoLTE¡ÊHD+¡Ë¡û¡¿¡û
SIMnanoSIM¥«¡¼¥É¡ß2¡ÜeSIM¡ß2¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ëSIM¡Ë
OSAndroid 15
¥á¡¼¥«¡¼Xiaomi Communications


¥·¥ã¥ª¥ß(Xiaomi) SIM¥Õ¥ê¡¼ ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó Xiaomi 15 12GB+256GB ¥é¥¤¥«Summilux¸÷³Ø¥ì¥ó¥º ¥È¥ê¥×¥ë5000Ëü²èÁÇ¥«¥á¥é ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£ 5410mAhÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ ¥°¥ê¡¼¥ó
¥·¥ã¥ª¥ß(Xiaomi)
2025-04-01



¡Ú¿·È¯Çä3·î13Æü¡ÛXiaomi 15 ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó Snapdragon 8 Elite 6.36¥¤¥ó¥Á3200nits¹âÀººÙÍ­µ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ ¥é¥¤¥«Summilux¸÷³Ø¥ì¥ó¥º 5000Ëü²è¼Á¥á¥¤¥ó¡¦Ë¾±ó¡¦Ä¶¹­³Ñ¥«¥á¥é 90WµÞÂ®½¼ÅÅ IP68ËÉ¿åËÉ¿Ð 8KÆ°²è»£±Æ 0.6ÉÃÄ¶¹âÂ®¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È
²Á³Ê¡§123,000±ß¡Á¡ÊÀÇ¹þ¡¢Á÷ÎÁÌµÎÁ) (2025/3/31»þÅÀ)

³ÚÅ·¤Ç¹ØÆþ




Xiaomi¸ø¼° ³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹


µ­»ö¼¹É®¡§°ËÆ£¹À°ì


¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦Xiaomi 15 ´ØÏ¢µ­»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦Xiaomi 15 - Xiaomi Japan