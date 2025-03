キュートな勇姿を見よ…! YouTubeチャンネル「SunnyBri Kitten」では、子猫の「プリン」がひよこたちを守っているような様子が配信され、動画のコメント欄には「プリンはひよこたちのガーディアンなんだね」「プリンの鳴き声がかわいくて一日中聞いていられる」の声が続出しました。

守りたい気持ちがある反面…

注目を集めたのは「Kitten Pudding is Trying To Say “Stay Away From My Chicks” With a Cute Sleepy Face」という動画。小さくて愛らしい子猫のプリンが、何かを訴えるように高い声で鳴いている姿からスタートしました。

鳴いていたかと思えば、突然くるっと後ろを向いて歩き出すプリン。その名の通りプリンのように黄色い体と、しっぽの先にカラメルのような黒い模様が見えました。後ろ姿までかわいいプリンにメロメロになってしまいます。

プリンが向かった先には、ぴよぴよと鳴く3羽のひよこたちが。プリンはひよこたちを守ってあげたいのか、「ワタシのひよこたちから離れてニャ〜!」と言うように飼い主さんに訴えかけています。

守りたい気持ちがある反面、とろ〜んとした表情でどうやら眠たい様子のプリン。ひよこたちを確認するために振り返りますが……その瞬間にコロンと転がってしまいました。

自分自身も足元がおぼつかないほどの子猫ですが、プリンはひよこたちに近づき、まるで母親のように優しく接します。子猫であっても母性本能あふれる姿に、ひよこたちも心を許している様子。

動画を見た視聴者もキュンとしたようで、「画面越しにでもなでてあげられたらいいのに」「私が見た中で最も愛らしい赤ちゃんたち」といったコメントが続出。プリンとひよこたちの愛らしさを、ぜひ動画でチェックしてみてくださいね。