[3.26 ルヴァン杯1回戦](ギオンス)

※18:00開始

主審:上原直人

副審:熊谷幸剛、亀川哲弘

<出場メンバー>

[SC相模原]

先発

GK 31 猪瀬康介

DF 54 綿引康

DF 28 小笠原佳祐

DF 36 中塩大貴

MF 27 西山拓実

MF 18 三鬼海

MF 6 徳永裕大

MF 8 大迫塁

MF 25 田中陸

FW 22 福井和樹

FW 9 ラファエル・フルタード

控え

GK 1 三浦基瑛

DF 16 高野遼

DF 2 加藤大育

DF 5 田代真一

MF 15 前田泰良

MF 17 竹内崇人

FW 19 左部開斗

FW 80 高井和馬

FW 99 イスマイラ

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト

[清水エスパルス]

先発

GK 16 梅田透吾

DF 70 高木践

DF 66 住吉ジェラニレショーン

DF 41 羽田健人

MF 17 弓場将輝

MF 6 宮本航汰

MF 49 小竹知恩

MF 28 吉田豊

FW 11 中原輝

FW 8 小塚和季

FW 29 アフメド・アフメドフ

控え

GK 71 猪越優惟

DF 22 監物拓歩

DF 45 岩尾健琉

DF 5 北爪健吾

MF 19 松崎快

MF 21 矢島慎也

MF 42 土居佑至

MF 44 岩永京剛

FW 23 北川航也

監督

秋葉忠宏