相模原vs清水 スタメン発表
[3.26 ルヴァン杯1回戦](ギオンス)
※18:00開始
主審:上原直人
副審:熊谷幸剛、亀川哲弘
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 31 猪瀬康介
DF 54 綿引康
DF 28 小笠原佳祐
DF 36 中塩大貴
MF 27 西山拓実
MF 18 三鬼海
MF 6 徳永裕大
MF 8 大迫塁
MF 25 田中陸
FW 22 福井和樹
FW 9 ラファエル・フルタード
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 16 高野遼
DF 2 加藤大育
DF 5 田代真一
MF 15 前田泰良
MF 17 竹内崇人
FW 19 左部開斗
FW 80 高井和馬
FW 99 イスマイラ
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 70 高木践
DF 66 住吉ジェラニレショーン
DF 41 羽田健人
MF 17 弓場将輝
MF 6 宮本航汰
MF 49 小竹知恩
MF 28 吉田豊
FW 11 中原輝
FW 8 小塚和季
FW 29 アフメド・アフメドフ
控え
GK 71 猪越優惟
DF 22 監物拓歩
DF 45 岩尾健琉
DF 5 北爪健吾
MF 19 松崎快
MF 21 矢島慎也
MF 42 土居佑至
MF 44 岩永京剛
FW 23 北川航也
監督
秋葉忠宏
※18:00開始
主審:上原直人
副審:熊谷幸剛、亀川哲弘
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 31 猪瀬康介
DF 54 綿引康
DF 28 小笠原佳祐
DF 36 中塩大貴
MF 27 西山拓実
MF 18 三鬼海
MF 6 徳永裕大
MF 8 大迫塁
MF 25 田中陸
FW 22 福井和樹
FW 9 ラファエル・フルタード
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 16 高野遼
DF 2 加藤大育
DF 5 田代真一
MF 17 竹内崇人
FW 19 左部開斗
FW 80 高井和馬
FW 99 イスマイラ
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 70 高木践
DF 66 住吉ジェラニレショーン
DF 41 羽田健人
MF 17 弓場将輝
MF 6 宮本航汰
MF 49 小竹知恩
MF 28 吉田豊
FW 11 中原輝
FW 8 小塚和季
FW 29 アフメド・アフメドフ
控え
GK 71 猪越優惟
DF 22 監物拓歩
DF 45 岩尾健琉
DF 5 北爪健吾
MF 19 松崎快
MF 21 矢島慎也
MF 42 土居佑至
MF 44 岩永京剛
FW 23 北川航也
監督
秋葉忠宏