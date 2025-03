現地時間の2025年3月2日、 スマートフォン メーカーのHMDが スマートフォン を充電できる1600mAhのリバースワイヤレス充電ケースを備えた 世界初 のワイヤレス イヤホン 「HMD Amped Buds」を発表しました。HMD Amped Buds: Magnetic Power and Soundhttps://www.hmd.com/en_int/press/hmd-amped-buds-press-releaseHMD’s new earbuds can top off your phone’s battery | The Verge

https://www.theverge.com/news/622443/hmd-amped-earbuds-battery-case-qi2-chargingHMD Amped Budsは優れた音質、アクティブノイズキャンセル(ANC)、電子ノイズキャンセル(ENC)を備えたワイヤレス イヤホン です。ただのワイヤレス イヤホン というわけではなく、 イヤホン 充電ケースはHMD SkylineやiPhoneなどの スマートフォン をワイヤレス充電することができる モバイルバッテリー としても機能します。つまり、Qi2およびMagSafeに対応した スマートフォン でワイヤレス充電することができるというわけ。充電ケースはQi2対応で、バッテリー容量は1600mAh、本体重量は80g、薄さはわずか14mmです。筐体はアルミニウム合金製で、表面はマット仕上げになっており、高級感のある見た目。カラーはブラック・シアン・ピンクの3色用意されています。 イヤホン 本体はIP54相当の防滴性能も備えており、充電ケースはIPX4相当の防塵(じん)性能を有しているため、雨の中でも問題なく利用可能です。 イヤホン 本体は充電ケースの側面に以下のように収納されています。HMD Amped Budsはスペインのバルセロナで開催されているMWCで発表されており、テクノロジーメディアのThe Vergeが実機を撮影しています。実際に手で持つと意外とコンパクト。背面のQi2対応ワイヤレス充電エリア側面に収納されている イヤホン 本体は充電ケースから飛び出ているようです。 イヤホン 本体はこんな感じ。充電ケースはUSB-Cケーブルを使うことで、有線で スマートフォン を充電することも可能。HMD Amped Budsの充電ケースのバッテリー容量は1600mAhですが、これについてHMDは「競合するワイヤレス イヤホン よりも約300%多い」とアピールしています。iPhone 16の場合、背面に取り付けることでバッテリーを0%から最大20%まで充電できるそうです。なお、有線充電の場合は最大24%まで充電できるとのこと。また、充電ケースを使えば イヤホン 本体を10回以上充電可能で、ケースを利用すれば最大95時間も音楽を再生できます。The Vergeは「これは賢いコンセプトです。多くの人がすでに イヤホン を持ち歩くことに慣れているので、新しい習慣を身に着ける必要もありません。いつものように イヤホン を持ち歩くだけで、 スマートフォン のバッテリーが減った時のための予備バッテリーを確保しておくことができます」と記しています。なお、HMD Amped Budsの販売価格は199ユーロ(約3万1000円)です。