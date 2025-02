日本一のキッズリゾートを目指す「レゴランド(R) ・ジャパン・リゾート」が「さくらナイト」を2025年も開催。

2024年、観客を感動の渦に巻き込んだ桜吹雪のナイトイベントが、2日間限定で2025年も楽しめます!

レゴランド(R) ・ジャパン・リゾート「さくらナイト」

開催期間:2025年4月4日(金)、5日(土)

開催期間:18:00〜21:00

料金:2,000円(税込)

※大人(19 歳以上)・子ども(3〜18歳)共通チケット

※年間パスポートプレミアム会員は入場無料

※4月4日(金)・4月5日(土)のレゴランド(R)・ジャパン・ホテル宿泊者は入場無料

チケット購入方法:公式HPで2,025年3月3日(月)12時より販売開始 ※限定3,000枚/日

対象年齢:全年齢 ※6歳未満のお子さまは付き添いが必要

会場:レゴランド(R)・ジャパン ※一部、運営しない施設もあります

レゴランド(R)・ジャパン・リゾートにて、2025年4月4日と5日の2日間限定で「さくらナイト」を開催。

春の桜の季節に、約88万個のレゴ(R) ブロックで作られた、世界最大の「レゴ(R) サクラツリー」(高さ4.4m、幅5.0m)がライトアップされます。

「レゴ(R) サクラツリー」の前では、春から新しい世界へ足を踏み入れる、子どもたちとその家族を応援するスペシャルショーを実施。

子どもたちへの応援ソングや桜吹雪の演出とともに、キャラクターも登場します。

光と音の織りなすハーモニーにのせて、子どもたちの成長を祝うメッセージが込められた、2夜限定の特別なショーです!

また、レゴランド(R)・ジャパン モデルビルダーである二階堂満さんが手掛けた、オリジナルモデルを作る初のワークショップも開催。

「春の昆虫」をテーマに、当日はワークショップの講師として駆けつける二階堂 満さんと、ミツバチモデルのビルド体験を楽しめます。

人気の「レゴ(R)・ファクトリー・ツアー」は、さくらナイト限定のスペシャルツアーとなり、特別バーションを展開。

2日間限定で、レゴ(R) ブロックの秘密に迫るツアーが楽しめ、レゴ(R)・ファクトリー・ツアー内には“光る2×4ブロック”が登場します☆

限定グッズやフードメニューも登場し、春休み最後の週末に レゴ(R) ブロックの魅力とおもしろさを存分に体験できる、家族で楽しめるイベントです!

さくらナイト・スペシャルショー

開催時間:20:15頃〜

会場:ファクトリーエリア

ファクトリーエリアでは、春から新しい世界に足を踏み入れたゲストみんなを応援する、スペシャルショーを開催。

音楽や桜吹雪の演出とともに、キャラクターによるダンスショーを楽しめます。

ショーには、子どもたちの成長を祝うメッセージが込められており、家族一緒に楽しめる内容です☆

春の昆虫ワークショップ

所要時間:約30分

会場:クリエイティブ・ワークショップ

参加方法:当日予約

レゴランド(R)・ジャパン モデルビルダーの二階堂 満さんが手がけた、オリジナルモデルを自分の手で組み立てられる限定ワークショップを開催。

春の訪れとともに活発になる虫たちのなかから、子どもたちがミツバチのモデルビルディングを楽しめます。

開催両日とも、二階堂 満さんがワークショップ講師として来場する予定です!

二階堂 満さん プロフィール

生物をモチーフにしたレゴ(R) ブロック作品が高く評価され、各誌専門誌等で多数掲載 されている二階堂満さん。

デンマークでの公式コンテスト受賞経験を持ちます。

倉敷芸術科学大学卒業、岡山県倉敷市を拠点に活動されています。

スペシャルアトラクション 「レゴ(R)・ファクトリー・ツアー」

いつもとはひと味違った、レゴ(R) ブロックの秘密に迫る、ナイトイベント限定のスペシャルなレゴ(R)・ファクトリー・ツアーを開催。

さらに、ファクトリーの中には、“光る2×4ブロック”も登場します☆

いくつ見つけることができるか、ワクワクするアトラクションです。

ナイトイベント入場者限定販売「オリジナル ペンライト」

価格:3,500円(税込)

販売店舗:フォト・ショップ他

14色のLEDがスペシャルショーの音楽に連動して光る「オリジナル ペンライト」は、レゴランド(R)・ジャパンのナイトイベントの定番グッズ。

ショーに参加するなら必携の、ナイトイベントでしか手に入らない特別なグッズです☆

さくらナイト限定フード「レゴポテト チーズソース/ミートソース」

レゴポテト チーズソース

価格:各900円(税込)

販売店舗:オアシス・スナック

2024年に好評だった、さくらナイト限定のお得なフードが2025年も登場します!

春の新メニュー「レゴポテト チーズソース」と

レゴポテト ミートソース

「レゴポテト ミートソース」は、ポテトもソースも20%増量してお得に。

濃厚チーズソースと、肉汁の旨味たっぷりのミートソースがかかったジューシーな旨みを楽しめる、お得な一品です☆

2夜限定のスペシャルショーやワークショップ、特別バージョンのレゴ(R)・ファクトリー・ツアーなどが楽しめる、春のナイトイベントを開催。

レゴランド(R) ・ジャパン・リゾートの「さくらナイト」は、2025年4月4日・4月5日に開催です!

巨大ブリックサークルなど充実のアクティビティ!レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「レゴランド(R) で春のお祝いパーティー」 巨大ブリックサークルなど充実のアクティビティ!レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「レゴランド(R) で春のお祝いパーティー」 続きを見る

レゴ(R) ニンジャゴーの世界を満喫!レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「ニンジャ・ユナイト トレーニング・アカデミー」 レゴ(R) ニンジャゴーの世界を満喫!レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「ニンジャ・ユナイト トレーニング・アカデミー」 続きを見る

※写真はすべてイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2夜限定のスペシャルショーやワークショップ!レゴランド(R) ・ジャパン・リゾート「さくらナイト」 appeared first on Dtimes.