京王電鉄で運行しているサンリオキャラクターたちのラッピングトレインが、リニューアルして運行を開始!

リニューアルしたラッピングトレインは、「ハローキティ」や「シナモロール」など人気のサンリオキャラクターたちの制服姿がかわいい、シックな色合いのデザインとなっています☆

「サンリオキャラクター」ラッピングトレイン リニューアル

運行開始日:2025年3月10日(月)

車両:9000系車両1編成

サンリオと京王電鉄が、2018年から運行開始しているサンリオキャラクターたちのデザインを取り入れたラッピングトレインをリニューアル!

リニューアルを記念して2025年3月8日(土)に京王電鉄若葉台車両基地にてお客さま向けにお披露目会が実施されます。

今回のラッピングトレインは装いを新たに、「京王多摩センター駅」の装飾と合わせた濃紺とゴールドのシックな色合い。

多摩センター親善大使の「ハローキティ」をはじめとするサンリオキャラクターたちが京王電鉄の制服を着用したデザインです。

サンリオキャラクターのかわいらしい世界観を楽しむこともできます☆

また、2025年3月10日(月)〜4月21日(月)までの期間限定で、かわいいハートのヘッドマーク付きで運行されます!

お披露目会

料金:8,000円(税込) ※事前のクレジット決済のみ

開催日時:2025年3月8日(土)

開催時間:1)12:00〜/2)13:50〜/3)15:30〜

定員:1)50名、2)、3)各30名(先着順)

※2)、3)のみ大人1名の料金で小児(小学生に限る)1名まで同伴可能。ただし小児同伴とする場合大人は18歳以上とする

募集期間:2025年2月21日(金)13:00〜3月3日(月)23:59まで

締切前でも満席の場合は受付終了となります

開催場所:京王電鉄 若葉台車両基地

応募方法:京王観光WEBサイトにて募集(オンラインのみ)

※応募方法の詳細については、京王観光WEBサイトを確認ください

12時からの回は、車両撮影がメイン。

オリジナルヘッドマークを取り付けたラッピング車両の編成写真撮影と、9000系リニューアル後の内装写真撮影ができます。

また、13時50分、15時30分は、サンリオキャラクターとの写真撮影がメイン。

オリジナルヘッドマークを取り付けたラッピング車両を、サンリオキャラクターと一緒に写真撮影できます!

当日は京王電鉄の制服を着用した「ハローキティ」と「シナモロール」が遊びに来ます☆

京王電鉄とサンリオピューロランドの連携企画

京王電鉄とサンリオエンターテイメントは、サンリオピューロランドのある京王相模原線「京王多摩センター駅」にて、2016年3月から「ハローキティ」を名誉駅長としたほか、多くのサンリオキャラクターが各所に描かれている駅装飾を実施。

また、サンリオキャラクターのラッピングトレインは、「サンリオピューロランド」がある多摩センターへ国内外のより多くの方が訪れ、地域活性化につながるよう2018年より多摩市と協力し実施されてきました。

そんな京王電鉄とサンリオピューロランドが連携して実施している企画を紹介していきます。

アミューズメントパスポート

料金:大人 4,460円(税込)/中学・高校生または17歳以下 3,360円(税込)/小人 3,030円(税込)

京王線・井の頭線全線が1日乗り放題の乗車券とサンリオピューロランドのパスポートが付いた「アミューズメントパスポート」

アミューズメントパスポートには、入場券とフリーアトラクションがセットになっています。

京王多摩センター駅 駅装飾(一例)

2016年3月から、「サンリオピューロランド」の玄関口である「京王多摩センター駅」に、サンリオのキャラクターたちによる駅装飾を実施しています。

改札前の天井では、圧巻の装飾がお出迎え!

電車から降り立つホームの壁も、今回リニューアルしたラッピングトレインと同様のカラーリングで装飾されています。

駅名看板にもさりげなく「ハローキティ」がいます☆

切符売り場には、駅係員紹介スポットも設置。

ついつい読みふけってしまいそうです。

待合室には、「ハローキティ」のリボンが描かれたベンチがずらりと並びます。

リボンをたっぷりあしらったホーム階の時計にも注目です☆

ハローキティ名誉駅長

「ハローキティ」が、2016年3月12日(土)に「京王多摩センター駅」の名誉駅長に就任。

名誉駅長として利用客の安全を見守るとともに、訪れた人々を歓迎してくれています☆

また、その他のサンリオキャラクターも駅員に扮して利用客を見守ってくれています。

列車接近メロディー

2016年11月1日(火)から「京王多摩センター駅」にて聴くことができる列車接近メロディーとして、サンリオピューロランドのテーマソングである「ピューロマーチ」を採用。

多摩市と連携して、駅を訪れたところからサンリオの世界観、エンターテイメントの楽しさを感じることができます。

旧ラッピングトレイン

京王線のほか都営新宿線にも乗り入れしている9000系車両の10両1編成をサンリオキャラクターたちで装飾したフルラッピングトレインを、2018年11月1日(木)から2024年8月27日(火)までの約6年間運行。

サンリオの人気キャラクターたちと花をデザインに取り入れることで、華やかでかわいらしいサンリオの世界観を表現していました。

ピューロランドへと向かう、サンリオキャラクターたちのラッピングトレインがシックでおしゃれなデザインにリニューアル!

京王線のリニューアルした「サンリオキャラクター」ラッピングトレインは、2025年3月10日(月)より運行開始です☆

© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 駅の装飾と合わせたシックな制服姿のハローキティたち!「サンリオキャラクター」ラッピングトレイン appeared first on Dtimes.