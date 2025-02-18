[2.17 ラ・リーガ第24節](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※29:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 2 パウ・クバルシ

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 32 エクトル・フォルト

MF 6 ガビ

MF 8 ペドリ

MF 11 ラフィーニャ

MF 19 ラミネ・ヤマル

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 31 D. Kochen

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 23 ジュール・クンデ

DF 24 エリック・ガルシア

DF 35 ジェラール・マルティン

MF 14 パブロ・トーレ

MF 17 マルク・カサド

MF 20 ダニ・オルモ

FW 7 フェラン・トーレス

FW 10 アンス・ファティ

FW 18 パウ・ビクトル

監督

ハンジ・フリック

[ラージョ]

先発

GK 13 アウグスト・バタージャ

DF 2 アンドレイ・ラティウ

DF 3 ペップ・チャバリア

DF 16 アブドゥル ムーミン

DF 24 フロリアン・ルジューヌ

MF 4 ペドロ・ディアス

MF 6 パテ・シス

MF 7 イシ

MF 18 アルバロ・ガルシア

MF 19 ホルヘ・デ・フルトス

FW 11 ランディ・エンテカ

控え

GK 1 ダニエル・カルデナス

DF 5 アリダネ・エルナンデス

DF 20 イバン・バジウ

DF 22 パチャ・エスピノ

DF 26 Marco de las Sías

DF 27 ペラヨ・フェルナンデス

MF 8 オスカル・トレホ

MF 15 ジェラール・グンバウ

MF 23 オスカル・バレンティン

FW 12 セルジ・グアルディオラ

FW 21 アドリアン・エンバルバ

FW 28 E. Eto'o

監督

イニゴ・ペレス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります