バルセロナvsラージョ スタメン発表
[2.17 ラ・リーガ第24節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※29:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 32 エクトル・フォルト
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 14 パブロ・トーレ
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[ラージョ]
先発
GK 13 アウグスト・バタージャ
DF 2 アンドレイ・ラティウ
DF 3 ペップ・チャバリア
DF 16 アブドゥル ムーミン
DF 24 フロリアン・ルジューヌ
MF 4 ペドロ・ディアス
MF 6 パテ・シス
MF 7 イシ
MF 18 アルバロ・ガルシア
MF 19 ホルヘ・デ・フルトス
FW 11 ランディ・エンテカ
控え
GK 1 ダニエル・カルデナス
DF 5 アリダネ・エルナンデス
DF 20 イバン・バジウ
DF 22 パチャ・エスピノ
DF 26 Marco de las Sías
DF 27 ペラヨ・フェルナンデス
MF 8 オスカル・トレホ
MF 15 ジェラール・グンバウ
MF 23 オスカル・バレンティン
FW 12 セルジ・グアルディオラ
FW 21 アドリアン・エンバルバ
FW 28 E. Eto'o
監督
イニゴ・ペレス
※29:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 32 エクトル・フォルト
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 14 パブロ・トーレ
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[ラージョ]
先発
GK 13 アウグスト・バタージャ
DF 2 アンドレイ・ラティウ
DF 3 ペップ・チャバリア
DF 16 アブドゥル ムーミン
DF 24 フロリアン・ルジューヌ
MF 4 ペドロ・ディアス
MF 6 パテ・シス
MF 7 イシ
MF 18 アルバロ・ガルシア
MF 19 ホルヘ・デ・フルトス
FW 11 ランディ・エンテカ
控え
GK 1 ダニエル・カルデナス
DF 5 アリダネ・エルナンデス
DF 20 イバン・バジウ
DF 22 パチャ・エスピノ
DF 26 Marco de las Sías
DF 27 ペラヨ・フェルナンデス
MF 8 オスカル・トレホ
MF 15 ジェラール・グンバウ
MF 23 オスカル・バレンティン
FW 12 セルジ・グアルディオラ
FW 21 アドリアン・エンバルバ
FW 28 E. Eto'o
監督
イニゴ・ペレス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります