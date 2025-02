株式会社ポケモンは、2025年4月から開催される2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の会期中、大阪市此花区内の同会場において『Pokémon GO』のイベントを実施することを決定!

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げる大阪・関西万博会場を巡りながら、『Pokémon GO』を通じて、ポケモンとともに生きる未来を感じることができます☆

大阪・関西万博会場『Pokémon GO(ポケモンGO)』イベント開催

開催期間:2025年4月13日(日)〜10月13日(月・祝)(予定)

開催場所:大阪・関西万博会場内の特定エリア

株式会社ポケモンは、2025年4月から開催される2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の会期中、大阪市此花区内の同会場において『Pokémon GO』イベントの実施が決定!

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げる大阪・関西万博会場を巡りながら、『Pokémon GO』を通じて、ポケモンとともに生きる未来を感じることができます☆

会期中は、イベントにちなんだポケモンや珍しいポケモンなどが登場。

(一例)「ピカチュウ」「カビゴン」「ニャース」「アンノーン (E)」「アンノーン (X)」「アンノーン (P)」「アンノーン (O)」​など

また、ポケモンたち​の立体的なフォトスポットの数カ所への設置と、「GOスナップショット」を使ったポケモンたちとの記念撮影をすることができます。

そしてフォトスポット設置場所などの「ポケストップ」化と、その周辺での前出のポケモンたちとの出会いも!

大阪・関西万博会場でポケモンGOをもっと楽しく!

『Pokémon GO』イベントの紹介でした。

注意事項

■大阪・関西万博会場に入場するには、入場チケットが必要です。入場チケットについての詳細は、大阪・関西万博のホームページをご確認ください。

■『Pokémon GO』を遊ぶ際は、周囲の安全にご注意のうえ、国や自治体等の法令や方針等に従ってお楽しみください。

■当イベントは、開催が中止、または内容が変更になる可能性がございます。今後の最新情報は、ポケットモンスターオフィシャルサイトなどでご確認ください。

■当イベントへの参加につきましては、特別なお申し込みは不要です。万博会場内で『Pokémon GO』アプリを起動するだけで、イベントに参加できます。

©Expo 2025

©2025 Niantic, Inc.

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post フォトスポット・珍しいポケモンとの出会いも!大阪・関西万博会場『Pokémon GO(ポケモンGO)』イベント開催 appeared first on Dtimes.