愛知県の南端、渥美半島の伊良湖岬。その先端に建つ「伊良湖オーシャンリゾート」は全室オーシャンビューのリゾートホテルです。北は三河湾、南は太平洋、西は伊勢湾と三方を海に囲まれており、ゲストルームは朝日の見える太平洋側のお部屋と夕日の見える伊勢湾側のお部屋があります。

このホテルは、もともと1968年に開業した別のホテル(伊良湖ビューホテル)でしたが、2022年に運営会社が変わり、伊良湖オーシャンリゾートとしての営業を開始。リブランドに伴い、全客室と館内施設の大幅リニューアルが行われ、ホテルは装いも新たに生まれ変わりました。

現在、館内には、絶景を眺めながら食事を楽しめるレストラン、海抜100mに位置する天空のインフィニティ露天風呂と伊良湖天然温泉(内湯)、キッズパーク、セレクトショップ、屋上展望台といった施設が揃います。実際に宿泊してきたので、館内やお部屋、朝食などについて紹介します。

ロビー、カフェラウンジ

エントランスから一歩足を踏み入れると、目の前に広がるのはリゾート感あふれる海を眺めながらコーヒーやお酒を楽しめるカフェラウンジ。この日はちょうど日没のタイミングだったため、幻想的な夕焼けを見ることができました。

フレンチトーストやフォンダンショコラなどのスイーツを注文できるほか、有料のワインサーバーでフランスをはじめとする海外のワインからお好きなものを選び、海を眺めながら楽しめます。

正面に見えるのは、三島由紀夫の小説『潮騒』の舞台にもなった神島です。その向こうには三重県鳥羽市も見え、まさにいま伊良湖岬の先端にいるのだと感じられます。

同じフロアにあるレセプションカウンターは、広々として優雅な空間です。こちらでチェックインの手続きを行います。

客室(プレミアツイン)

伊良湖オーシャンリゾートの客室は、プレミアツイン、プレミアラージツイン、プレミアファミリーツインなどの14タイプ、全148室です。全室がオーシャンビューで、朝日の見えるお部屋と夕日の見えるお部屋があります。確約はできないものの、予約時に希望を伝えることは可能です。

今回宿泊したのは、海や浜をイメージした落ち着いた色調で統一されたプレミアツインのお部屋。館内でもっとも室数が多く、カップルや友達同士での宿泊に最適です。

窓からは伊良湖岬の先端が見え、刻々と変わる空の色や行き交う船など非日常の景色にリラックスできました。オーシャンビューを謳うホテルは数あれど、このような景色が見られるのは岬の高台に建つこのホテルならではでしょう。

窓際のソファをソファベットとして使えば3名まで宿泊が可能とのこと。テレビ、ミニテーブル、加湿機能付き空気清浄機、冷蔵庫なども備わっています。

冷蔵庫の上には、電気ケトル、お茶、お菓子が用意されていました。ペットボトル入りのミネラルウォーターはありませんが、空の水筒が用意されており、各フロアにあるウォーターサーバーから冷水をもらってくることができます。

今回は温泉大浴場を利用したため使いませんでしたが、客室にもバスタブ・トイレ・洗面台を備えたユニットバスがあります。

温泉、伊良湖岬を望む絶景風呂

伊良湖オーシャンリゾートの最大の魅力は、伊良湖岬を望む、海抜100mの絶景風呂(伊良湖温泉)。水平線に溶け込むような絶景のインフィニティ風呂では、神島や伊良湖水道を行き交う船、ロマンティックな夕暮れなど、時とともに移ろうさまざまな景色に癒されます。

そのほか、暖かな日差しと心地よい温度のお湯に包み込まれる寝湯、ジェットの気流が体を芯からほぐしてくれるジャグジー、大きい窓から光が降り注ぐ広々とした内湯、サウナなどが楽しめます。伊良湖温泉は弱アルカリ性の泉質で、肌がすべすべになる「美人の湯」です。ぜひ堪能してみてください。

温泉施設は、宿泊者は5:00〜10:00と、13:00〜24:00に利用できます。

館内施設(キッズパーク、売店など)

伊良湖オーシャンリゾートのキッズパークは、大きなボールプールやサンゴをイメージしたボルダリングのある宿泊者専用のインドア施設です。4〜8歳が対象のアクティブゾーンと、3歳以下のトドラーゾーンに加え、ベビーハウスもあり、季節や天候を問わず目いっぱい遊べます。

チェックイン日の14:00〜17:30と、チェックアウト日の10:00〜12:00に利用でき。対象年齢は1歳〜8歳のお子様とその保護者です。利用料金は大人、子供ともに1名500円となっています。

小さな子連れのファミリー旅で、「子どもが退屈してしまわないか」と心配な方も安心です。そのほか、夏季限定で屋外プールの営業も予定されています。

ロビーフロアには、ビンテージ&モダンをコンセプトに、ローカルデザイナーズのパールアクセサリーやサングラスなど旅を彩るアイテムを揃えたセレクトショップがあります。

海鮮物加工品や、特産品を使ったお菓子、菜の花はちみつといった渥美半島ならではのお土産や、アルコール・ドリンクも購入できます。

温暖な気候と自然環境に恵まれ、漁業と農業が盛んな渥美半島は、お土産の種類も豊富です。

絶景が楽しめる屋上展望台は朝5時から24時まで解放されているので、夕焼けや朝焼けを見に上がってみるのもいいですね。

美しい空の色は、渥美半島の旅の忘れられない思い出になるでしょう。

高台に佇むチャペルと夕景もとてもロマンティックで、思わず写真を撮りたくなります。

また、夏季には国内有数のサーフスポットである伊良湖でのサーフィン体験、心と体を解放するヨガレッスン(曜日限定)、時期限定の鷹の渡り観察や撮影といった、普段は味わうことのできない自然を感じるプログラムも用意されています。詳しくはホテルに問い合わせください。

朝食ビュッフェ

伊良湖オーシャンリゾートでは、レストラン「伊良湖ボールドキッチン」にて、和洋中ビュッフェスタイルの朝食をいただけます。

オーシャンビューの開放感のある店内には、新鮮な魚介や地元・渥美の野菜をふんだんに使用した種類豊富な料理がずらり。クロワッサンとクリスピーベーコンのエッグベネディクトやとろとろの出来立てのオムレツなど、シェフが目の前で作る料理も楽しめます。

和食派の人も洋食派の人も満足できる内容で、ドリンクやデザート類も充実しているので、好きなものを好きなだけ味わって、一日のエネルギーをチャージしましょう。

まとめ

三方を海に囲まれた絶景を眺め、おいしい地元の食材を味わい、温泉に浸かって心と体をゆるめて非日常の滞在を楽しみたい……。伊良湖オーシャンリゾートはそんな方におすすめのホテルです。

さまさまなタイプのお部屋や宿泊プランがあるので、ニーズや予算に応じて選んでみてください。

名称:伊良湖オーシャンリゾート

所在地:愛知県田原市日出町骨山1460-36

公式サイト:【公式】伊良湖オーシャンリゾート

伊良湖オーシャンリゾートのある田原市では、2025年1月18日(土)から3月31日(月)まで、「渥美半島菜の花まつり2025」が開催されています。

メイン会場となる「伊良湖菜の花ガーデン」では、一面の菜の花畑を散策したり、フォトスポットで記念撮影をしたり、菜の花とコラボレーションしたアート作品を鑑賞したりできます。この春、伊良湖オーシャンリゾートに一泊して、菜の花まつりに出かけてみてはいかがでしょうか。

