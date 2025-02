【アサシン クリード シャドウズ ショウケース in 京都】2月6日 開催

ユービーアイソフトは、3月20日発売予定のプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC(Win/Mac)用アクションアドベンチャー「アサシン クリード シャドウズ」のイベント「アサシン クリード シャドウズ ショウケース in 京都」を京都府の歌舞伎劇場、南座にて実施した。

今回実施されたイベントでは、ステルスアクションアドベンチャー「アサシン クリード」シリーズ最新作「アサシン クリード シャドウズ」に関するコンテンツが実施。スペシャルゲストによるトークショーやプロモーションムービーの公開などが行なわれた。

また、イベント内では俳優の伊澤彩織さんとダンテ・カーヴァーさんが本作のメインキャラクターである藤林奈緒江と弥助に扮して登場。衣装の再現度もかなりのクオリティだが、役になりきった両者のポージングや演技も見所となった。

今回は会場にてその様子を撮影できる機会を得たので、本稿で紹介していく。

(C) 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassinʼs Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.