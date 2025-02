TK from ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¤ÎÁ´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼2025¡¢¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWhose Blue¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ

TK from 凛として時雨のライブツアー「TK from 凛として時雨 Whose Blue Tour 2025」が、2025年5月より開催される。

TK from 凛として時雨、新アルバムを引っ提げて全国ツアー開催

凛として時雨のボーカリスト兼ギタリストとしてバンドを率いる“TK”こと北嶋徹のソロプロジェクト、TK from 凛として時雨。5月よりスタートする「TK from 凛として時雨 Whose Blue Tour 2025」は、2025年4月16日(水)にリリースされる新作アルバム『Whose Blue』を引っ提げて、全国8都市9公演を巡るライブツアーだ。

全国8都市で全9公演

5月17日(土)の北海道・小樽ゴールドストーン公演を皮切りにスタートするツアーは、大阪・Zepp 大阪ベイサイド、東京・Zepp ダイバーシティ東京、Zepp 名古屋、金沢エイトホールなどを巡り、6月27日(金)に東京・東京ドームシティホールにて最終公演が行われる。

開催概要

「TK from 凛として時雨 Whose Blue Tour 2025」

公演スケジュール:

■2025年

5月17日(土) 北海道・小樽ゴールドストーン(北海道小樽市色内3-3-21)

5月23日(金) 大阪・Zepp 大阪ベイサイド(大阪府大阪市此花区桜島1-1-61)

5月24日(土) 広島・広島CLUB QUATTRO(広島県広島市中区本通10-1 広島パルコ本館10F)

5月30日(金) 福岡・Zepp 福岡(福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1)

6月6日(金) 東京・Zepp ダイバーシティ東京(東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京プラザ)

6月13日(金) 愛知・Zepp 名古屋(愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7)

6月15日(日) 石川・金沢エイトホール(石川県金沢市片町1-6-10 ブラザービル 2F)

6月20日(金) 宮城・仙台レンサ(宮城県仙台市青葉区一番町4-9-18 TICビル7F)

6月27日(金) 東京・東京ドームシティホール(東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームミーツポート 1F)



<サポートメンバー>

Drums:BOBO / Bass:吉田一郎不可触世界 / Piano:和久井沙良 / Violin:須原杏

