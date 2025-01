【PS Plus:2025年2月のフリープレイ】提供期間:2月4日~3月3日

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」において、2月の日本向けフリープレイを公開した。2月4日より配信を予定。

2月は協力型シューティング「Payday 3」が登場する。本作では伝説の犯罪集団「PAYDAY Gang」となって銀行から手際よく金品を盗み出すことが求められる。2023年に発売されたタイトルとなっているが、フリープレイタイトルとして配信が行なわれる事となった。

このほかプラチナゲームズのシューティング「ソルクレスタ」や、「パックマンワールド 20th アニバーサリー」を現代向けにフルリメイクした「パックマンワールド リ・パック」といったタイトルが配信される。これら対象タイトルは期間中にライブラリへ追加しておくことで、配信終了後もPS Plus加入期間中であれば無料でプレイできる。

なお、PS Blogでは「PlayStation PlusにおけるPS4タイトルについて」として今後の方針を発表。2026年1月以降は、「フリープレイ」および「ゲームカタログ」の対象作品として主にPS5用タイトルを提供することに注力し、PS4用タイトルの配布は不定期となることを明らかにした。

「Payday 3」

「ソルクレスタ」

「パックマンワールド リ・パック」

