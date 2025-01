アマゾン(Amazon)のプライム会員向けサービス「Prime Video(プライムビデオ)」において、2月に配信がスタートする作品が発表された。

新たに配信される作品は、ベネチア国際映画祭にも出品された北野武監督のAmazon Original映画「Broken Rage」や、山口つばさ氏の同名漫画を映画化した「ブルーピリオド」など。

海外作品では、ピューリッツァー賞を受賞したコルソン・ホワイトヘッド氏の小説を原作に、ラメル・ロス監督が実写化したAmazon Original映画「ニッケル・ボーイズ」が配信される。また、アウシュビッツ強制収容所の隣で理想的な暮らしを送る収容所長一家を描いた映画「関心領域」が独占配信される。

加えて、2月24日に行われるWBCとWBAの世界バンタム級タイトルマッチ、バンタム級世界ランカー対決が「Prime Video Boxing 11」として独占ライブ配信される。

2月の新着予定作品一覧 映画(日本) 2月7日 「あたしの!」 *独占配信 「雨の中の慾情」 *独占配信 「ブルーピリオド」 *見放題独占配信 2月12日 「仕掛人・藤枝梅安」 「仕掛人・藤枝梅安2 」 2月14日 「BALLAD 名もなき恋のうた」 Amazon Original「Broken Rage」 *独占配信 「真夏のオリオン」 2月19日 「レディ加賀」 2月21日 「ゴールド・ボーイ」 「MONDAYS/このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない」 「若き見知らぬ者たち」 *見放題独占配信 2月22日 「三日月とネコ」 2月28日 「かくしごと」 *見放題独占配信 「春に散る」 「LOVE LIFE」 映画(海外) 2月1日 「ダイ・ハード」 「ダイ・ハード2」 「ダイ・ハード3」 「ダイ・ハード4.0」 「ホーム・アローン」 「ホーム・アローン2」 「ホーム・アローン3」 2月2日 「死霊のはらわた ライジング」 *見放題独占配信 2月4日 「インフィニティ・プール」 *見放題最速配信 2月6日 Amazon Original「オーダー」(原題:The Order/カナダ) *午後5時から独占配信 2月7日 Amazon Original「メータ・ボーイズ ~父と息子の48時間~」(原題:The Mehta Boys/インド) *午前3時半から独占配信 2月13日 Amazon Original「俺の過ち:ロンドン編」(原題:My Fault: London/イギリス) *午後5時から独占配信 2月16日 「エイリアン: コヴェナント」 「エイリアン」 「エイリアン2」 「エイリアン3」 「エイリアン4」 「プロメテウス」 2月21日 「ジョン・ウィック:コンセクエンス」 「ドリーム・シナリオ」 *独占配信 2月26日 「ソウX」 *見放題独占配信 2月27日 Amazon Original「ニッケル・ボーイズ」(原題:Nickel Boys/アメリカ)*午前0時から独占配信 2月28日 「関心領域」 *見放題独占配信 映画(韓国) 2月12日 「オオカミ狩り」 「告白、あるいは完璧な弁護」 2月19日 「復讐の記憶」 「夜明けの詩」 2月21日 「野獣の血」 アニメ映画(日本) 2月14日 「APPLESEED」 アニメ映画(海外) 2月14日 「リンダはチキンが食べたい!」 *見放題独占配信 2月23日 「怪盗グルーのミニオン超変身」 *見放題最速配信 テレビドラマ(日本) 2月1日 「オレは死んじまったゼ!」 「フェンス」 テレビドラマ(海外) 2月20日 Amazon Original「リーチャー ~正義のアウトロー~」シーズン3(原題:Reacher/アメリカ) *午後5時から独占配信 2月27日 Amazon Original「ハウス・オブ・ダビデ」シーズン1 (原題:House of David/アメリカ) *午後5時から独占配信 テレビドラマ(韓国) 2月7日 「ニュートピア」シーズン1 *独占配信 テレビアニメ(日本) 2月5日 「キミとアイドルプリキュア」 テレビアニメ(海外) 2月6日 Amazon Original「インビンシブル ~無敵のヒーロー~」シーズン3(原題:Invincible/アメリカ) *午後5時から独占配信 音楽(日本) 2月5日 「WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-」 *独占配信 2月10日 「HIROMITSU KITAYAMA「ZOO」」 *独占配信 スポーツ(日本) 2月20日 「ボクシングナビ~プレミアムラウンジVol.8」 *独占配信 2月24日 「Prime Video Boxing 11」 *独占ライブ配信