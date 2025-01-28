¡Ö¥Ñ¥ó¥Æ¥£¡¼Å¥ËÀ»ö·ï¡×¤¬ËÖÈ¯¢ª·Ù»¡´±¤ÈÈï³²¼Ô½÷À¤¬¡Öµ¤¤Þ¤º¤¯¡×¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ï¥±
¡Ò¤Ê¤¼Åìµþ¤Î´¨¶õ¤Ç¡Ö¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë1Ëç»Ñ¤Î½÷À¡×¤¬¡Ä¡©¡¡·Ù»¡´±¤â¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢¥Ê¥Ë¹Í¤¨¤Æ¤ó¤À¡ª¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡Ö¤É¤ó¤Ê¿§¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤¢¡¢ÀÖ¤Ç¤¹¡×¡ÖÊÁ¤È¤«¡¢²¿¤«ÌÏÍÍ¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¡Ä¡Ä¡×
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥Ñ¥ó¥ÄÅ¥ËÀ¡×ÊóÆ»¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Í
¡¡¤È¤¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê²ñÏÃ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£·Ù»¡´±¤âÈï³²¼Ô½÷À¤âº¤ÏÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥Ñ¥ó¥Æ¥£¡¼Å¥ËÀ»ö·ï¡×¤ÎÇº¤Þ¤·¤µ¤ò¡¢¸µ·Ù»¡´±¤Î¸ª½ñ¤ò»ý¤Ä°Â¾ÂÊÝÉ×»á¤Î¿·´©¡Ø·Ù»¡´±¤Î¤³¤Î¤³Æüµ¡½¡½ËÜÆü¡¢²Ö¶â¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢¿¦Ì³¼ÁÌä¡¢Ç¤°Õ¤Ç¤´¶¨ÎÏ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¡Ê»°¸Þ´Û¥·¥ó¥·¥ã¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
·Ù»¡´±¤âÈï³²¼Ô¤âº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥Ñ¥ó¥Æ¥£¡¼»ö·ï¡×¤È¤Ï¡Ä¡©¡¡¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©getty
¢¡¢¡¢¡
ËÖÈ¯¡Ö¥Ñ¥ó¥Æ¥£¡¼Å¥ËÀ»ö·ï¡×
¡¡·Ù»¡³Ø¹»¤Ø¤ÎºÆÆþ¹»¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯°ì¿ÍÁ°¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¿ÀµÜ»Ê¡ÊÉ®¼Ô¤ÎÀèÇÚ¤Î½äººÄ¹¡Ë¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¸á¸å¤Î·Ù¤é¤âÃ±ÆÈ¤Ç²ÄÇ½¤À¡£
¡Ö·Ù¤é¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È±º¸ý¡ÊÉ®¼Ô¤Î¾å»Ê¤Î½äººÉôÄ¹¡Ë¤Ë¹ð¤²¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç½ÐÈ¯¡£·Ù¤é¤ÎÌÜÅª¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¿¦¼Á¸¡µó¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À²¤ì¤ï¤¿¤ë¶õ¤Î¤â¤È¡¢É¡²Î¤ò²Î¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡110ÈÖÄÌÊó¤Ë¤âÃ±ÆÈ¤ÇÎ×¾ì¤Ç¤¤ë¡£¥±¥ó¥«¤äÂç¤¤Ê»ö¸Î¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Ç¤ÎÎ×¾ì¤¬¸¶Â§¤À¤¬¡¢Ãó¼Ö¤Î¶ì¾ð¡¢Áû²»¤Î¶ì¾ð¡¢¸òÄÌÊª·ï»ö¸Î¡¢¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Î¿²¹þ¤ß¡¢ÌÂ¤¤Ï·¿Í¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¤Ê¤É¤Ï1¿Í¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿¿²Æ¤ÎÌë8»þ¤¹¤®¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î½÷ÀÂð¤Ç¿¯ÆþÀàÅð¤È¤Î110ÈÖ¤¬¤¢¤ê¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿¿·¤·¤¤¥¢¥Ñ¡¼¥È2³¬¤Ë¤¢¤ë°ì¼¼¤Î¥Á¥ã¥¤¥à¤ò²¡¤¹¤È¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡¢30ºÐÁ°¸å¤È»×¤ï¤ì¤ë¾®ÊÁ¤Ê½÷À¤¬Éô²°¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡½÷À¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä«½Ð¶ÐÁ°¤Ë¥Ù¥é¥ó¥À¤ËÀöÂõÊª¤ò´³¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Ìëµ¢Âð¤·¤Æ¼è¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢²¼Ãå¤À¤±Åð¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½¾ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤é1³¬¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÄä¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥ó¤òÂ¤¬¤«¤ê¤Ë¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¼¼Æâ¤Ë¤ÏÆþ¤é¤º²¼Ãå¤À¤±Åð¤Ã¤ÆÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£ÊªÀÅ¤«¤Ê½÷À¤Ç½ª»ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔ°Â¤²¤À¡£¥Ù¥é¥ó¥À¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î²È¤ËÃÎ¤é¤Ì¿Í´Ö¤¬Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤È»×¤¨¤Ð¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Èï³²ÉÊ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÈï³²ÆÏ¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£Èï³²¼Ô¤È»¨ÃÌ¤äÃÌ¾Ð¤¹¤ë·Ù»¡´±¤â¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤¬¡¢»ä¤ÏÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿Èï³²¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿·Ù´±¤¬¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢½ð¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢·¸Ä¹¤«¤é¡Ö¸ÀÆ°¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡×¤È»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡¢Åð¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï²¼Ãå¤Î¾å²¼¤À¤±¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡»öÌ³Åª¤Ë²ñÏÃ¤·¡¢Èï³²ÉÊÍó¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤È½ñ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¼ê¤¬»ß¤Þ¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¥º¥Ü¥ó¤â¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¤·¡¢º®Íð¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤¦¡¼¤ó¡£¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¡Ö¥Ñ¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÃÄ§Íó¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾ÜºÙ¤ÊÆÃÄ§¤ò½ñ¤¯¡£¤â¤·Èï³²ÉÊ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡Ö¤½¤ì¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆÃÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£
²ñÏÃÆâÍÆ¤À¤±¤Ê¤é¤¿¤À¤ÎÊÑÂÖÃË
¡Ö¤É¤ó¤Ê¿§¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤¢¡¢ÀÖ¤Ç¤¹¡×
¡ÖÀÖ¡Ä¡Ä¿¿¤ÃÀÖ¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¡Ä¡Ä¤Ï¤¤¡×
¡Ö·Á¤Ï¡©¡×
¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Î¡Ä¡Ä¡×
¡ÖÊÁ¤È¤«¡¢²¿¤«ÌÏÍÍ¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¡Ä¡Ä¡×
¡¡ÅðÉÊ¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜ¿Í¤Î²¼Ãå¤ò»öºÙ¤«¤ËÊ¹¤¯¡£²ñÏÃÆâÍÆ¤À¤±¤Ê¤é¤¿¤À¤ÎÊÑÂÖÃË¡£¤À¤ó¤À¤óµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡°ì±þ¡¢¥Ñ¥ó¥Æ¥£¡¼¤Î¾ÜºÙ¤Ï½ñ¤Î±¤á¤¿¤¬¡¢Ä°¼è¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£»þ²Á¤ÎµºÜ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¡£»þ²Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥â¥Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»þ·×¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ñ»º¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¤â¤Î¤È³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹âµéÉÊ¤È¤Ç¤ÏÂç¤¤¯²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¤ª¤è¤½¤ÎÌÜ°Â¤òµºÜ¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¹¤Ç¤ËÃåÍÑ¤·¤¿°áÎà¤Ç¤·¤«¤â²¼Ãå¤È¤Ê¤ë¤È¡Ê°ìÉô¡¢¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¡Ë¸ÅÃå²°¤Ç¤âÇã¤¤¼è¤êNG¤ÇÃÍÃÊ¤Ê¤É¤Ä¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»þ²Á¤òµºÜ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä500±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¡£
¡¡»ä¤¬¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢½÷À¤ÎÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë°Â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
¡¡¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç½ð¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¡£ÊÌ¤ËÃÍÃÊ¤ò¹â¤¯¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÈï³²½÷À¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤»Ý¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤¸¤ã¤¢¡¢1000±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡Ö¤Þ¤¢¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡½÷À¤â¤·¤Ö¤·¤Ö¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¼¼Æâ¤Ø¿¯Æþ¤·¤¿·ÁÀ×¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Èï³²ÆÏ¤ò¤È¤ê¡¢¡Ö¸ÍÄù¤ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¸å¤â¤·ÉÔ¿³¼Ô¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¤¹¤°110ÈÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈËÉÈÈ»ØÆ³¤ò¤·¤Æ´°Î»¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ê°Â¾Â ÊÝÉ×¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë