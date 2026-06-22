千葉県船橋市の自宅アパートで、知人の50歳の男性の腹を刃物のようなもので刺すなどして殺害したとして、63歳の無職の男が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、千葉県船橋市の無職・柚木守容疑者（63）です。柚木容疑者は、おととい（20日）の午後11時ごろからきのうの午前2時すぎまでの間に自宅アパートで知人の無職・節田孝幸さん（50）の腹を刃物のようなもので刺すなどして殺害した疑いがもたれています。警察により