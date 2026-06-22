鹿児島県霧島市の温泉施設できのう21日、家族と入浴中だった5歳の男の子が行方不明となっています。一夜明けたきょう22日も警察と消防が120人態勢で捜索しましたが、依然、行方はわかっていません。 行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児、田中嶺臣くん(5)です。 霧島警察署などによりますと、21日午後3時半ごろ、霧島市隼人町嘉例川の温泉施設「かれい川の湯」で、「子どもがいなくなった。川に落ちた可能性があ