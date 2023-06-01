日本政策金融公庫の藤井健志新総裁（６３）が２３日、記者会見を開き、物価高や中東情勢の緊迫化に伴う事業環境の悪化に見舞われる中小企業への金融支援を継続する方針を強調した。藤井氏は、中小企業の資金繰り動向について「しっかり注視しているところだ」と述べた。その上で、中東情勢の影響を受けた事業者向けの窓口に寄せられた相談件数が、３月下旬から５月末にかけて６６１０件に上ったことを明かし、「政策金融機関と